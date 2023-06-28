Оккупанты готовятся хоронить погибших в результате подрыва Каховской ГЭС в братских могилах — Генштаб 28 июня, 19:32 Затопление в результате подрыва Каховской ГЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 28 июня, на 490-й день с начала полномасштабного вторжения страны-террориста России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:



ПВО ночью в среду уничтожила шесть дронов-камикадзе Shahed иранского производства;

российские оккупанты за сутки нанесли два ракетных и 44 авиаудара, около 20 раз вели обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям защитников Украины и украинским населенным пунктам, пострадали мирные жители;

основные усилия россиян сосредоточены на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, там идут ожесточенные бои, за сутки произошло около 20 боестолкновений;

на Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования вражеских наступательных группировок;

на Лиманском направлении оккупанты безуспешно наступали в районе Роздолевки;

на Бахмутском направлении враг безуспешно наступал в районах Орехово-Василевки, Богдановки и Белой Горы;

на Авдеевском направлении россияне совершили провальную попытку наступления в районе Авдеевки;

на Марьинском направлении защитники Украины отразили все атаки противника в районе Марьинки;

на Шахтерском направлении оккупанты провалили наступление в направлении Новомихайловки;

на Запорожском и Херсонском направлениях основные усилия войск страны-террориста сосредоточены на попытках остановить продвижение Сил обороны;

на временно захваченных территориях в Херсонской области оккупанты вынуждены бороться со вспышкой вирусных заболеваний после их теракта на Каховской ГЭС. Враг использует коммунальщиков для разбора завалов, только 24−25 июня они нашли более 60 тел погибших в результате потопа. Чтобы скрыть реальное количество жертв, командование оккупантов собирается похоронить из в братских могилах без опознавательных знаков;

в результате потопа. Чтобы скрыть реальное количество жертв, без опознавательных знаков; авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения россиян, пять — по вражеским ЗРК и один — по пункту управления;

ракетные войска и артиллерия за сутки ударили по складу боеприпасов, 11 артподразделениям на огневых позициях, трем средствам ПВО и станции РЭБ.

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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла около 227 100 оккупантов, из них 930 — последние сутки.

Президент Владимир Зеленский ранее говорил, что оккупанты сформировали спецгруппы, которые пытаются спрятать тела погибших в Херсонской области. По состоянию на 20 июня было известно о 21 погибшем, из них пять погибли из-за прицельных выстрелов россиян.