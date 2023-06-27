Букет вирусов и бактерий. Какие заболевания спровоцировал и еще спровоцирует подрыв россиянами Каховской ГЭС, — главный санврач страны 27 июня, 17:32 NV Премиум Некоторые последствия для здоровья украинцев от подрыва россиянами ГЭС могут проявиться в будущем (Фото:АР)

Вода и ил исчезнувшего Каховского водохранилища принесут украинцам всего юга разнообразные проблемы со здоровьем, говорит Игорь Кузин, заместитель министра здравоохранения и главный санврач страны.

С момента подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС прошло три недели. Кроме ряда экологических, экономических и гуманитарных последствий этот теракт вызвал серьезные эпидемиологические риски. В медиа время от времени распространяется информация о возможных вспышках холеры в регионах, пострадавших от подтопления, а также случаях лихорадки Западного Нила. Министерство здравоохранения методично опровергает эти сообщения.

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Что же действительно происходит на юге? Есть ли риск эпидемий? Угрожают ли они всему региону, включая Одессу? Об этом NV поговорил с главным авторитетом в этой сфере — Игорем Кузиным, заместителем министра здравоохранения — главным государственным санитарным врачом Украины.

Министерство здравоохранения отрицает случаи холеры, возникшие в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС. Но представляет ли это заболевание угрозу?

Это заболевание, безусловно, будет представлять угрозу в течение всего летнего периода. Украина является эндемичной страной по холере. Это означает, что есть определенные территории страны, где она может возникать, именно потому, что температура и природные условия способствуют этому. Для Украины такими наиболее благоприятными являются Одесская, Николаевская, Херсонская области, Крым, Севастополь. Эти регионы всегда были в группе высокого риска по развитию холеры. С 1 июня в стране ежегодно внедряется усиленный эпидемиологический контроль всех случаев острых кишечных инфекций. То есть пациенты, поступающие в больницу, дополнительно проходят тестирование на холеру. И так же из окружающей среды еженедельно постоянно отбирают образцы. В этом году, как и всегда, 1 июня начались исследования на холеру в штатном режиме. После 6 июня, после того, как был совершен этот теракт [подрыв ГЭС], мы были вынуждены расширить количество таких точек как на уровне речной воды, так и морской. Сейчас работает не менее 37 точек мониторинга только по Николаевской, Херсонской и Одесской областях, чтобы отслеживать все имеющиеся зоны [риска] как речной, так и морской воды.

Игорь Кузин, заместитель министра здравоохранения и главный санврач / Фото: DR

Как все это осуществляется?

Отбирается вода поверхностных водоемов, проводится микробиологическое исследование и мы определяем, есть ли там холера или холероподобный вибрион. Сейчас, если посмотреть статистику, в 163 пробах был обнаружен холероподобный вибрион. Это стандартная практика: если вспомним прошлый год, то по всей территории страны таких «находок» было около 800. То есть это обычная ситуация. Холероподобный вибрион [в отличие от холерного] не вызывает холеру, он может вызывать единичные расстройства кишечного тракта, которые не передаются от человека к человеку и не представляют угрозы эпидемического распространения.

Чем прежде всего опасна холера?

Если очень кратко, то в 80% случаев она проходит как обычная острая кишечная инфекция. То есть лишь 20% случаев протекают в тяжелой форме и подлежат госпитализации. Холера опасна тем, что она может охватывать большие населенные пункты, большие территории, и она распространяется довольно быстро. Но обязательная предпосылка развития вспышки холеры — загрязненная питьевая вода. Если обеспечить доступ к чистой, безопасной питьевой воде, то можно локализовать вспышку довольно быстро. Поэтому здесь основная проблема заключается в скорости распространения и в том, что, к сожалению, люди не всегда быстро обращаются к врачу. Поэтому если организм ослаблен, то возможны летальные случаи на фоне обезвоживания. То есть из-за того, что идет быстрое обезвоживание, человек может довольно быстро умереть именно из-за нарушения в работе сердца, почек, и это основная причина летальных случаев во время холеры.

Последствия теракта могут дополнительно вызвать распространение этой болезни?

Основной риск заключается в том, что холера в окружающей среде «живет» в придонном иле. Когда произошли перемешивания большой массы воды, это в частности привело к тому, что холероподобный вибрион и другие патогенные микроорганизмы распространились и находятся в окружающей среде. Поэтому, безусловно, риски сейчас высоки, но система здравоохранения готова к тому, чтобы быстро локализовать любые случаи холеры, если они возникнут. Важный момент: холера распространяется, если нет доступа к чистой питьевой воде. Учитывая это на территории как Николаевской, так и Херсонской областей сейчас происходит доставка, увеличение количества пунктов выдачи питьевой воды.

Некоторые эксперты говорили о лихорадке Западного Нила. Это вообще возможно — распространение этой болезни из-за последствий аварии?

Дело в том, что лихорадка Западного Нила регистрируется на территории Украины. За прошлый год у нас было 6 случаев, в позапрошлом году - 11 случаев. Лихорадка Западного Нила, к счастью, не передается от человека к человеку, но она передается комарами. И на самом деле почти весь юг Украины является эндемичным по подобным лихорадкам. Речь идет о малярии, о лихорадке Западного Нила, о лихорадке Денге и других. Поэтому действительно, мы можем наблюдать именно увеличение количества случаев лихорадки Западного Нила. И это может быть связано с тем, что Днепр возвращается в свое историческое русло, формируются лиманы, заводи, в которых в подавляющем большинстве такая обычная стоячая вода, где комары могут размножаться с большей интенсивностью. Поэтому после того, как русло уже сформируется, и мы четко будем понимать видеть ситуацию, территорию надо будет исследовать, посмотреть, какие водоемы могут быть рискованные по выплоду комаров, и применять профилактические средства. Но эпидемического значения лихорадка Западного Нила не будет иметь для этих территорий.

А какие на сегодня наиболее вероятные риски распространения болезней из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС? Какие еще болезни могут угрожать украинцам именно из-за этого события, в частности из-за затопленных могильников, свалок, попадания химикатов в воду и т. д.?

Мы обычно смотрим на четыре основные группы инфекций, которые представляют наибольший риск. Это заболевания кишечной группы — то есть все, что касается кишечной палочки, сальмонеллеза. И эта группа может быть среди того населения, которое будет нарушать правила приготовления пищи, не будет мыть продукты. Вторая группа — это особо опасные инфекционные заболевания, такие как лептоспироз и туляремия. Здесь в зоне риска те, кто принимал участие в спасательной операции, представители ГСЧС или Вооруженных Сил Украины. Основная причина заключается в том, что лептоспироз и туляремия чаще всего передается после длительного контакта с водой, которая сильно загрязнена, где есть крысы, мыши. Так что это заболевание может точечно возникать именно среди спасателей. Вирусные инфекции, наверное, уже сейчас после того, как 2,5 недели прошло после этого теракта, будут приобретать наибольшие риски. И это преимущественно вирусный гепатит А, полиовирус или энтеровирус. Вирусная флора довольно быстро появляется в воде. Она имеет тенденцию к вспышкам, и сейчас вирусные инфекции для нас будут представлять наибольшую угрозу ближайшие несколько месяцев. Последнее — это холера. Мы уже о ней проговорили, но мы рассматриваем и будем рассматривать до конца сентября эту территорию как территорию высокого риска. Это основные 4 группы инфекций, которые мы рассматриваем с точки зрения наиболее рискованных для эпидемического распространения.

А случаи каких болезней уже фиксировали?

Если просмотреть сейчас статистику, то в Херсонской области пока у нас всего суммарно с начала теракта было госпитализировано 9 инфекционных больных. Эти больные и их заболевания не были связаны с подтоплением, это были случаи, связанные с нарушением правил приготовления пищи, немытыми руками, то есть это обычная пищевая токсикоинфекция. Чаще всего мы встречаем обычные такие острые кишечные инфекции, которые присущи для этого времени года: кишечная палочка, энтеробактериальная инфекция, сальмонеллезы.

В Одесской области ситуация немного хуже, чуть больше таких случаев регистрируется, но она все равно на сезонном уровне. В Одесской области мы видим, что в среднем госпитализируется от 25 до 30 человек, и где-то 50−60% среди госпитализированных — это дети. Среди основных причин 25−27% - это употребление немытых овощей и фруктов, 17% - это нарушение правил гигиены, правил ухода за ребенком, 13% - употребление домашних блюд, которые хранились при неправильной температуре.

Будут ли последствия теракта иметь какие-то пролонгированные эффекты? То есть какие болезни возможны еще в будущем?

Безусловно, если посмотреть на долгосрочную перспективу, то есть несколько важных моментов. Первый заключается в том, что в этом году оценка рисков была проведена совместно с Европейским центром контроля и профилактики болезней. И здесь совпадают оценки как национальной группы, так и группы в Европе. Поэтому основные риски на будущее, кроме вот этих инфекционных заболеваний, это ухудшение экологического состояния окружающей среды. Это будет приводить к повышенным уровням заболеваемости именно на этой территории. Речь идет о загрязнении атмосферного воздуха, потому что могут быть возгорания травы, может быть гноение биологической массы ила, который прибило к берегам, также может быть загрязнение почв в зоне подтоплений. Очень большое количество ила вынесло и с той паводковой воды, которая была. Этот ил начинает сейчас высыхать, и из-за ветров он может подниматься в воздух, провоцируя бронхиты, бронхиальную астму и другие заболевания.

Также мы оцениваем как довольно существенные риски ухудшения питьевого водоснабжения. И здесь основная проблема в том, что для определенных районов и территорий надо срочно решать вопрос альтернативных источников водоснабжения. Вода, по крайней мере, с территории Запорожской, Днепропетровской области пошла ниже, и, соответственно, там часть скважин уже скоро перестанет работать. Поэтому сейчас интенсивно бурятся новые скважины для того, чтобы обеспечить население питьевой водой. И учитывая то, что исчезает поверхностное водохранилище, соответствующие населенные пункты перейдут к преимущественному применению подземной воды. А качество подземной воды будет ухудшаться, и это будет влиять на почечные заболевания.

Я уже говорил о лихорадке Западного Нила. В перспективе мы также видим, что сформированная там экосистема будет точно так же ухудшаться. Заливы, озера, которые там будут формироваться, с учетом климата, присущего для Николаевской, Херсонской областей, будут увеличивать риски популяции комаров. Это приведет к увеличению количества заболеваний, которые передаются насекомыми — это, опять же, лихорадка Западного Нила, Крым-Конго геморрагическая лихорадка, малярия или другие.

На некоторых территориях мы будем видеть формирование такой болотистой местности на довольно значительной протяженности русла. Для нас это означает, что в этой области будет риск формирования такого природного, устойчивого очага циркуляции холеры, скорее всего. Чаще всего раньше мы это наблюдали в Николаевской области, теперь мы будем наблюдать такой очаг и на территории Херсонской области.

Купание в водоемах — где именно сейчас этого не стоит делать и почему?

Запрет сейчас действует по крайней мере в трех областях — Николаевская, Одесская, Херсонская. И купание запрещено абсолютно, то есть без исключений. Основная причина заключается в том, что сейчас вдоль всего русла сформированы дополнительные точки наблюдения. И если воду раньше мы отбирали [образцы] один раз в неделю, то сейчас мы это делаем ежедневно. И исследования проводим по всем гигиеническим нормативам — микробиологические, вирусологические, паразитологические, и так же по определенным химическим показателям. Из того, что мы сейчас видим, более 30% проб — с превышением нормы. До 6 июня, когда мы проводили исследования, мы не находили превышения показателей. После 6 июня, за один-два дня мы начали фиксировать существенное превышение показателей. Этот теракт ускорил загрязнение, и это загрязнение сейчас в активной фазе.

Наиболее сейчас загрязненным является речное русло Днепра, и акватория Черного моря также. Купание запрещено из-за тех отклонений, которые мы там наблюдаем. Наибольшее количество отклонений наблюдается в Одесской области. По всем показателям — микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим. Среди тех опасных патогенов, которые выделяются из морской или речной воды, это чаще всего сальмонелла, ротавирус, яйца или личинки гельминтов, также кишечная палочка. То есть человек, который будет нарушать указанные правила, мало того, что может быть оштрафован, но еще и может подцепить острую кишечную инфекцию и около недели провести в учреждении здравоохранения с лечением. Есть еще одна довольно существенная угроза — это минная опасность.

К оккупированным территориям прямого доступа нет — какую информацию вы получаете оттуда?

У нас нет никакой информации о том, что происходит на оккупированной территории. Мы не можем туда добраться, мы не можем получить оттуда объективную информацию, и поэтому у нас отсутствуют прогнозы и оценки того, что там происходит.

Какие из всех перечисленных вами болезней, угрожающих региону из-за последствий теракта, являются наиболее опасными? Где наибольший процент возможных летальных случаев?

Я бы, наверное, говорил не о летальных случаях, потому что сейчас большая часть инфекционных заболеваний поддается эффективной терапии с помощью антибиотиков, госпитализации. Наверное, наиболее опасны именно вирусные заболевания, вирусный гепатит. Ведь это заболевание может довольно быстро распространиться и привести к значительному количеству госпитализаций. А это уже вызывает существенную нагрузку на медицинских работников, которые на соответствующей территории и так ограничены в количестве. Это заболевание, наверное, сейчас наиболее опасное с эпидемической точки зрения.