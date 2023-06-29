Угрожающий ил. Какие неожиданные заболевания грозят украинцам из-за подрыва Каховской ГЭС, — главный санврач 29 июня, 16:19 NV Премиум Последствия подрыва россиянами ГЭС грозят рядом проблем со здоровьем украинцев и в долгосрочной перспективе (Фото:REUTERS/Ivan Antypenko)

Опасность представляют не только воды исчезнувшего Каховского водохранилища, но даже и то, что десятилетия лежало на его дне.

Большое количество ила, которое вынесло в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС, еще может вызвать немало проблем, уверен Игорь Кузин, заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач страны. Об этом он рассказал в интервью NV.

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Речь идет о загрязнении атмосферного воздуха. «Могут быть возгорания травы, может быть гноение биологической массы ила, который прибило к берегам, также может быть загрязнение почв в зоне подтоплений, — пояснил главный санврач, — Очень большое количество ила вынесло и из той паводковой воды, которая была. Этот ил начинает сейчас высыхать, и из-за ветров он может подниматься в воздух, провоцируя бронхиты, бронхиальную астму и другие заболевания».

Еще одной проблемой, как отметил Кузин, станет питьевое водоснабжение: качество подземных вод будет ухудшаться, и это будет влиять на почечные заболевания.

Сейчас же самым коварным заболеванием на фоне последствий подрыва ГЭС заместитель министра считает гепатит.

«Сейчас большая часть инфекционных заболеваний поддается эффективной терапии с помощью антибиотиков, госпитализации. Наверное, наиболее опасны именно вирусные заболевания, вирусный гепатит, — отметил Кузин, — Ведь это заболевание может довольно быстро распространиться и привести к значительному количеству госпитализаций. А это уже вызывает существенную нагрузку на медицинских работников, которые на соответствующей территории и так ограничены в количестве. Это заболевание, наверное, сейчас наиболее опасное с эпидемической точки зрения».

Как сообщалось ранее, из-за последствий подрыва войсками РФ Каховской ГЭС в Одесской области зацвело Черное море.

В ночь на 6 июня оккупанты взорвали контролируемую ими Каховскую ГЭС. В результате затопило города и села ниже по Днепру, среди населения которых были погибшие и раненые.

Украина начала эвакуацию с подконтрольных территорий правобережья Херсонской области, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, произошла настоящая гуманитарная катастрофа.