Губернатор Калининградской области приехал в Херсон с «официальным визитом» 18 августа, 17:12 Антон Алиханов (Фото:kremlin.ru)

Глава Калининградской области России Антон Алиханов приехал в оккупированный Херсон с «официальным визитом».

Об этом сообщают пропагандистское агентство РИА-Новости.

Россияне пишут, что Алиханов принял участие в запуске в городе телеканала Таврия. Также он якобы подписал какие-то «соглашения» с «несколькими муниципалитетами и Херсоном».

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Других деталей не сообщается.

Ранее Радио Свобода сообщало, что российские оккупанты намерены назначить гауляйтером захваченной части Херсонской области мэра Краснодара Андрея Алексеенко.

В начале августа Владимир Сальдо заявил, что ложится в больницу, а свое «полномочия» передает «исполняющему обязанности» Сергею Елисееву. Позже появилась информация, что Сальдо находится в коме.

15 июля советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что Сальдо может находиться в коме.

13 июля появилась информация, что Сальдо, вероятно, попал в больницу. Это может быть связно с онкологическими проблемами.

Коллаборант постоянно лечился в Израиля, а после временной оккупации области качественная медицина практически исчезла.

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