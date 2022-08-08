Отравление Сальдо: в МВД рассказали, что у коллаборантов в Украине только два варианта

8 августа, 16:08
Листовки, расклеенные партизанами во временно захваченном Херсоне (Фото:Telegram 72 ОМБр имени Черных Запорожцев)

Листовки, расклеенные партизанами во временно захваченном Херсоне (Фото:Telegram 72 ОМБр имени Черных Запорожцев)

Коллаборант из Херсонской области Владимир Сальдо находится в тяжелом состоянии после сильного отравления, а всех предателей ожидают только два выхода — получить подозрение с соответствующими последствиями или «навсегда покинуть мир».

Об этом написал первый замглавы МВД Евгений Енин у себя в Facebook в понедельник, 8 августа.

Енин напомнил, что недавно заместитель гауляйтера Новой Каховки Виталий Гура умер после ранения, в начале июля во временно захваченной Новой Каховке застрелили полицейского Сергея Томку, который перешел на сторону российских оккупантов, а перед этим в Херсоне подорвали машину с двумя коллаборантами.

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«Если надумал работать с врагом, у тебя только два развития событий: один — получить подозрение со всеми последствиями, другой — навсегда покинуть мир. Причем получение подозрения не освобождает от последнего. Вспомните террориста Гиви, где он? А его друг Моторола? И таких изменников, отправившихся на тот свет, бесчисленное количество. Очевидно, что террористы, становящиеся ненужными Кремлю, умирают. Не учит предателей история», — отметил он.

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По словам Енина, по фактом коллаборационизма в Украине открыли более 1100 уголовных дел, 193 человека получили сообщение о подозрении.

В понедельник, 8 августа, кремлевские пропагандисты заявили, что коллаборант Владимир Сальдо мог быть отравлен. Сейчас он находится в реанимации во временно оккупированном Крыму. До этого российская пропаганда заявляла, что Сальдо ввели в медикаментозную кому. Марионетка Кремля передал свои «полномочия» Сергею Елисееву, которого называет «исполняющим обязанности».

Гауляйтер Сальдо в коме. Как в Херсонской области борются за власть – Владимир Молчанов

https://www.youtube.com/embed/C8E40wUhp0Q
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   МВД Украины Херсон Херсонская область Государственная измена Коллаборант Владимир Сальдо Оккупированные территории Новая Каховка Евгений Енин Война России против Украины Коллаборационизм

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