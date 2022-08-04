«Немедленная госпитализация». Коллаборант Сальдо заявил, что лег в больницу 4 августа, 23:12 Владимир Сальдо (Фото:khersonci.com.ua)

Назначенный оккупантами «руководитель» Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ложится в больницу, а свое «полномочия» передает «исполняющему обязанности» Сергею Елисееву.

Сальдо пишет, что к нему после совещания подошел «министр здравоохранения» и «стал настаивать на немедленном медобследовании». Затем по его словам, «министр» привел врачей, «которые, сделав обследование, настояли на немедленной госпитализации».

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«Обсудив с председателем правительства коллегами, решил согласиться с предложениями врачей. Исполнять обязанности главы Херсонской области во время моего отсутствия председатель правительства Херсонской области Елисеев С.В (Сергей — бывший работник ФСБ — ред.)», — заявил он.

15 июля советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что Сальдо может находиться в коме.

13 июля появилась информация, что Сальдо, вероятно, попал в больницу. Это может быть связно с онкологическими проблемами.

Коллаборант постоянно лечился в Израиля, а после временной оккупации области качественная медицина практически исчезла.

Сальдо — пророссийский коллаборант, бывший мэр Херсона (2002—2012) и экс-нардеп Украины. После полномасштабного вторжения перешел на сторону РФ, а 26 апреля оккупанты назначили его псевдогубернатором Херсонской области.

29 апреля прокуратура Украины сообщила Сальдо о подозрении в госизмене.

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