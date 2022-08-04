«Немедленная госпитализация». Коллаборант Сальдо заявил, что лег в больницу

4 августа, 23:12
Владимир Сальдо (Фото:khersonci.com.ua)

Владимир Сальдо (Фото:khersonci.com.ua)

Назначенный оккупантами «руководитель» Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ложится в больницу, а свое «полномочия» передает «исполняющему обязанности» Сергею Елисееву.

Сальдо пишет, что к нему после совещания подошел «министр здравоохранения» и «стал настаивать на немедленном медобследовании». Затем по его словам, «министр» привел врачей, «которые, сделав обследование, настояли на немедленной госпитализации».

Видео дня

«Обсудив с председателем правительства коллегами, решил согласиться с предложениями врачей. Исполнять обязанности главы Херсонской области во время моего отсутствия председатель правительства Херсонской области Елисеев С.В (Сергей — бывший работник ФСБ — ред.)», — заявил он.

15 июля советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что Сальдо может находиться в коме.

13 июля появилась информация, что Сальдо, вероятно, попал в больницу. Это может быть связно с онкологическими проблемами.

Коллаборант постоянно лечился в Израиля, а после временной оккупации области качественная медицина практически исчезла.

https://www.youtube.com/watch?v=sQhLFu539Qw

Сальдо — пророссийский коллаборант, бывший мэр Херсона (2002—2012) и экс-нардеп Украины. После полномасштабного вторжения перешел на сторону РФ, а 26 апреля оккупанты назначили его псевдогубернатором Херсонской области.

29 апреля прокуратура Украины сообщила Сальдо о подозрении в госизмене.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Херсон Херсонская область Владимир Сальдо Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Томаш Фиала, глава и владелец инвесткомпании Dragon Capital (Фото:dragon-capital.com)
Прогноз Томаша Фиалы /
Когда рынок складской, офисной и жилой недвижимости вернется к довоенным показателям
4 августа, 22:23
Ритейл/Недвижимость
По мере смены климата волны тепла становятся все более интенсивными (Фото:Louis Hansel/Unsplash)
Думаете, вас это не касается? /
Пять последствий глобального потепления для вашего здоровья
4 августа, 21:00
Медицина
Павел Климкин
Экс-министр иностранных дел Украины
Это не последний раунд. Какую игру затеяли Россия и Китай

Я буду сознательно упрощать, но логика действий России и Китая была такой

4 августа, 19:17
Мнения
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X