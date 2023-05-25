Украинские пилоты пройдут обучение на истребителях Gripen — министр обороны Швеции 25 мая, 16:32 Saab JAS 39 Gripen (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Украинские пилоты смогут пройти базовую подготовку на истребителях четвертого поколения JAS 39 Gripen. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, который в четверг, 25 мая, находится с визитом в Украине, передает телеканал TV4.

Он сообщил, что группа украинских летчиков сможет обучаться на симуляторах и протестировать самолеты Gripen.



В то же время, по словам министра, Швеция не намерена поставлять Украине свои истребители, которые нужны стране для собственной обороны.

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Как пишет TV4, истребители Gripen дешевле F-16 и, как считается, легче в обучении.

Президент Владимир Зеленский ранее сообщил в Telegram, что встретился с Полом Йонсоном и обсудил с ним авиационную коалицию, ситуацию на передовой, оружие, необходимое защитникам Украины, украинскую формулу мира, евроатлантическую интеграцию Украины и поддержку Швеции.

Журнал The Economist ранее в своем материале называл шведские Gripen «идеальными» для защитников Украины: их разрабатывали специально для защиты воздушного пространства Швеции от российских самолетов, кроме того, они могут садиться на короткие взлетно-посадочные полосы и автомобильные дороги.

Министр обороны Алексей Резников говорил, что Украина рассчитывает получить от партнеров несколько типов истребителей, один из которых станет основным.

19 мая британский премьер-министр Риши Сунак объявил, что Великобритания, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях. Позже к ним присоединилась Норвегия.

США подтвердили, что «будут поддерживать совместные усилия по обучению украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16». К истребителям этого класса также относятся британские самолеты Eurofighter Typhoon и французские Mirage 2000.

В Белом доме заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут поставлять при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории страны-агрессора РФ.

В Минобороны Украины надеются, что F-16 появятся в Украине этой осенью.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что не может сказать, сколько истребителей будет передано и когда это произойдет, но отметил, что попытается ускорить их поставки.

Советник министра обороны Юрий Сак говорил, что Киев хочет получить от 40 до 50 F-16 и сформировать три-четыре эскадрильи.

