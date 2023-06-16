Швеция будет обучать украинских пилотов на истребителях Jas 39 Gripen 16 июня, 16:59 Jas 39 Gripen (Фото:Tuomo Salonen via Wikipedia)

Швеция в рамках 12-го пакета помощи Украине будет обучать пилотов управлять истребителями Jas 39 Gripen.

Об этом правительство Швеции объявило 16 июня.

Перед Вооруженными силами Швеции была поставлена задача ознакомительно обучить обучение украинских пилотов и связанный с ними авиационный персонал на JAS 39.

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Предыстория заключается в том, что Вооруженные сил Украины запросили правительство Швеции, чтобы оценить возможность поставки и обучения украинских пилотов на Jas 39 Gripen для усиления Противовоздушной обороны.

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Шведский истребитель JAS 39 Gripen создавался в 1980-х годах под возможным конфликтом с СССР. Он прост в обслуживании, неприхотлив к взлетно-посадочным полосам, дешевый в эксплуатации — и все это не за счет боевой эффективности.

В общей сложности существует три поколения Gripen: A (одноместный)/B (двухместный), C/D и E/F. Все они оснащены современными цифровыми системами, радарами и навигацией. JAS 39 Gripen имеет 10 точек подвеса вооружения и способен нести всевозможные ракеты разных классов. Радиус боевой работы самолета достигает 1300 км. Общая дальность полета — 3 250 км.

JAS 39 Gripen дешевле F-16 и легче в овладении, однако их не так много, и Швеция официально не готова пока передавать их Украине.