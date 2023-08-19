«Широкие украинско-шведские переговоры». Зеленский вместе с первой леди прибыли в Швецию 19 августа, 11:34 Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской посетили Швецию с рабочим визитом. Они встретятся с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, Королем Карлом XVI, Королевой Сильвией, спикером Андреасом Норленом и главами парламентских партий.

Об этом глава государства написал в Telegram.

По его словам, две страны проведут «широкие украинско-шведские переговоры».

Зеленский отметил, что первоочередной задачей переговоров является усиление Вооруженных сил Украины на земле и в небе, а также развитие двустороннего сотрудничества, в частности в оборонно-промышленном корпусе, европейская интеграция Украины и общая безопасность в евроатлантическом пространстве.

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Он также выразил поддержку Швеции на ее пути к вступлению в НАТО.

«Уверены, что вместе гарантируем надежный мир во всем балто-черноморско-азовском регионе», — написал президент.

Ранее Зеленский принял верительные грамоты у новых послов шести стран, среди которых была Швеция, Германия, Индонезия, Чили, Колумбия и Перу.

17 августа шведский парламент утвердил передачу Украине военной техники на сумму 270 млн евро.



Это 13-й пакет военной помощи для Украины от Швеции с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России. Общая стоимость помощи от Швеции составляет примерно 20 миллиардов крон (1,8 миллиарда долларов — ред.).

18 июля министр международного сотрудничества и внешней торговли Швеции Юган Форссел сказал, что Стокгольм выделит более 584 миллионов долларов на восстановление Украины и проведение реформ, направленных на евроинтеграцию.

13 июля Йонсон на саммите НАТО в Вильнюсе подписал соглашение с Украиной, которое должно упростить и ускорить поставки военной помощи.