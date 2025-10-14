Как влюблялись, заводили романы, женились и ревновали в ОУН-УПА во время Второй мировой войны и после нее, и в каких случаях за отношения можно было заплатить жизнью.

Дмитрий Билинчук с позывным Хмара, 27-летний референт службы безопасности Косовского надрайонного провода ОУН-УПА, летом 1946-го был приговорен к смертной казни за «связи с женщинами». Об этом сообщает Марта Гавришко, исследовательница гендерных аспектов украинского подполья. Приговор мог быть устным, но в таких случаях выполнялся исправно.

Дмитрий Билинчук в дополнение к своей харизме и сексуальности был еще и искусным фотографом. В левом верхнем углу снимка – его фотоаппарат Zeiss Ikon Nettar 515/2 / Фото: из личного архива Василия Гуменюка

Условия подполья были строги к личной жизни повстанцев. Даже официальные браки, со священником, утверждало руководство, тщательно изучив будущих супругов. Ведь семейный повстанец становился уязвимым — через жену или вообще родню враг мог заставить его к измене. Как это произошло с Романом Тучаком (Клим), референтом службы безопасности ОУН, чья жена Надежда попала в руки советских агентов. Получив известие об этом, Клим требовал не трогать жены и ее семьи в обмен на сотрудничество. Из-за этого погибли десятки повстанцев, по меньшей мере 170 оказались в лагерях ГУЛАГа. Об этом сообщает Кристина Коцира в Локальной истории.

О свершениях Билинчука-Хмары — как о боевых, так и в личной жизни — ходили легенды. Он был из таких, на кого невольно устремляются взгляды как только начинал говорить или двигаться. «Был Хмара парень красивый, физически сильный и очень отважный, — пишет о нем современный автор Василий Гуменюк, — По всему Косовскому уезду немцы расклеили листовки с текстом о вознаграждении тому, кто укажет его местонахождение, а он среди белого дня приехал на лошади в центр самого Косова к понравившейся барышне. Переполох поднялся… Но не нашли ни коня, ни Хмары — исчез!»