Громкий выстрел во Львове. 90 лет назад оуновец Лемик убил советского дипломата, отомстив за голодомор 23 апреля, 12:01 NV Премиум ЕМУ БЫЛО ТОЛЬКО 18: Активист ОУН Мыкола Лемик, покушавшийся на секретаря советского консульства, держался на суде достойно. Фото 1933 (Фото:NAC)

Накануне покушения на советского консула в 1933 году 18-летний активист ОУН Мыкола Лемик, который его совершил, попросил у руководства более приличную обувь. «Ведь в случае гибели будет стыдно, что из ботинок видны пальцы», — сказал юноша.

Во Львове тогда стояла уже осень, но решение о том, что СССР должен заплатить за голодомор, руководство ОУН приняло еще в начале лета 1933 года. Тогда украинцев по всему миру шокировали масштабы смертей от голода на подконтрольной Москве территории.

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Международные организации в то время еще не имели весомого влияния на советское руководство, а многие, кого это прямо не касалось, не могли поверить в столь бесчеловечные методы покорения украинцев. Поэтому в ОУН решили убить консула СССР во Львове, но с тем, чтобы исполнитель покушения выжил, сдался полиции, а освещение суда над ним привлекло бы внимание всего мира.

Коммунистическая икра

Советское консульство во Львове открыло свои двери в начале 1928 года. Это была идея украинских национал-коммунистов, прежде всего Александра Шумского и Николая Скрыпника, которые на должностях народных комиссаров образования в правительстве советской Украины внедряли украинизацию.

Тогда в Галичине, которая находилась в составе Второй Речи Посполитой, создалось впечатление, что лучшей судьбы следует искать в коммунистической Большой Украине. Потому что отношение к украинцам со стороны польских политиков было неоднозначным. Так, Роман Дмовский, лидер движения Народная демократия, с парламентской трибуны говорил о Польше для поляков. А его молодые последователи собирались в уличные отряды и прибегали к откровенным погромам.

«Они гоняли городом с палками в руках, крича: „Бей жида и русина!“ А потом прятались за ограждением Политехники, к которой полиция, не сильно обеспокоенная нарушением гражданских прав евреев и украинцев, не имела легального доступа», — вспоминал будущий архитектор Роман Волчук о ситуации конца 1930-х во Львове.

В 1925 году в советской Украине (УССР) насчитывалось более 10 тыс. украиноязычных школ на 25 млн населения, а в 1930-м их было уже 14 тыс. Здесь в течение 1920-х годов доступ к образованию массово получили дети крестьян и рабочих, а в Польше образование на украинском находилось в плачевном состоянии. В 1926—1927 годах там действовало только 925 украинских школ на 6 млн населения, и это количество постоянно сокращалось.

Когда на должность консула во Львов был назначен Юрий Лапчинский, к советскому представительству потянулись вереницы местной интеллигенции. Историк Николай Чубатый вспоминал: «Советский консул был искренним человеком и, как оказалось впоследствии, хорошим украинцем. Он часто появлялся на украинских концертах. А еще приглашал ученых и экономистов к себе на чаек и астраханскую икру. Львовская общественность называла их „икроедами“. Но все же не считали тех людей изменниками, скорее оппортунистами».

Владимир Старосольский, адвокат Лемика, выступает в зале суда, 1933 год / Фото: NAC