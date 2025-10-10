Пять книг о Второй мировой, которые советую прочитать

После прочтения одной из них хочется большими буквами написать перед глазами всех мировых политиков: сделка с дьяволом никогда и никому не приносила и не принесет добра

Этот материал впервые опубликован в разделе Книги

1. Вторая мировая война (The Second World War), Энтони Бивор (перевод Владимира Горбатько)

Это подробная книга о практически всех боях и событиях Второй мировой. Здесь много архивных документов, воспоминания свидетелей, экспертиза ученых. Есть карты самых значительных битв, которые мне было интересно рассматривать. И это при том, что я не люблю такое делать. Но здесь это документ, то, что позволяет представить масштабы. Эта книга о глобальном военном конфликте, комплексное исследование, которое охватывает театры военных действий от Лондона и до Тихого и Атлантического океанов.