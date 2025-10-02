Украинские историки призвали Польшу не приравнивать воинов УПА и ОУН к нацистам и коммунистам

Историки считают, что на территории Украины и Польши должны продолжаться поисково-эксгумационные работы (Фото: gov.pl)

Представители исторического сообщества Украины призывают Польшу не приравнивать деятельность УПА и ОУН к тоталитарным режимам нацизма и коммунизма.

Соответствующее заявление опубликовали на сайте Украинского института национальной памяти.

В заявлении отметили, что в Украине с беспокойством восприняли инициативу некоторых политических сил Польши на законодательном уровне осудить деятельность УПА и ОУН.

Инициаторы этих «нововведений» односторонне определяют украинцев виновными во всех событиях, связанных с Волынской трагедией, говорится в заявлении.

Украинские историки отметили, что следует избегать политизации вопросов общего исторического наследия Украины и Польши, в частности тех трагических страниц истории, которые привели к массовым жертвам с обеих сторон.

Они подчеркнули, сейчас историки пытаются исследовать все обстоятельства не только совершения преступлений в отношении украинского и польского населения на Волыни и Галичине, но и причин, которые привели к такому противостоянию.

Кроме того, на сегодня нет окончательных выводов относительно влияния спецподразделений оккупационных режимов СССР и нацистской Германии на события, которые привели к этому украинско-польскому противостоянию.

«Поэтому весьма сомнительными являются попытки приравнять антиимперскую, национально-освободительную по своей сути, деятельность УПА и ОУН (б) к геноцидальным практикам неоимперских тоталитарных режимов нацистов и коммунистов, против которых прежде всего и боролись украинские повстанцы», — пояснили в заявлении.

Ученые назвали недопустимыми действия, которые пытаются ослаблять Украину, а затем и Польшу, что является стратегической целью страны-агрессора России.

«Наиболее оптимальным путем решения вопросов общей трагической истории должно быть продолжение поисково-эксгумационных работ на территориях обеих стран с целью достойного чествования памяти жертв тех событий — как украинцев, так и поляков», — отметили историки.

Сейчас заявление подписали 43 историка, однако оно открыто для подписания всеми, кто разделяет указанные мысли и выступает за сохранение прочных отношений с Польшей как стратегическим партнером Украины.

4 июня польский Сейм сообщил об установлении в стране Национального дня памяти поляков — жертв «геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных землях Второй Республики Польша». В сообщении отмечалось, что «украинские националистические формирования» в 1939—1946 годах якобы «убили более сотни тысяч поляков» и уничтожили их имущество.

25 августа президент Польши Кароль Навроцкий объявил об инициативе по внесению изменений в Уголовный кодекс, в рамках которой «бандеровские символы» будут приравнены к нацистской и коммунистической символике.

Он отметил, что законопроект содержит принцип «стоп бандеризма», и хотя Навроцкий не сказал, что именно есть те «бандеровские символы», но очевидно речь идет о символике ОУН-УПА.

29 сентября Навроцкий передал в Сейм законопроект об уголовной ответственности за «пропаганду идеологии бандеризма» и отрицание Волынской трагедии.