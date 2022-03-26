Нам нужно быть готовыми ко всему — глава Сумщины о возможной химатаке со стороны оккупантов 26 марта, 02:35 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов Российской Федерацией города Сумы. 8 марта 2022 года (Фото:Andrey Mozgovyy/via REUTERS)

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал, как планирует готовить область к возможной химической атаке со стороны российских оккупантов.



Об этом заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

«Вопрос, который в последнее время очень активно обсуждается и в международной среде, и у нас в регионе относительно того, что враг может применить химическое оружие, возможно ядерное оружие… Мы видим, что разведки ведущих стран мира говорят о такой вероятности. Нам нужно быть готовы ко всему…

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Мы обязательно обнародуем информацию, как вести себя в случае химической угрозы, угрозы химической атаки.

Ранее НВ сообщал, что генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что РФ пытается создать повод для применения химического оружия. Президент Джо Байден назвал такую угрозу реальной и заявил, что США «дадут ответ», если российский диктатор Владимир Путин решится на такой шаг.