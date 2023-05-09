«Дайте им делать свое дело». F-16 созданы, чтобы защищать свободу — глава МИД Литвы

9 мая, 22:39
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Истребитель F-16 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Истребитель F-16 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Западу нужно дать Украине истребители F-16, поскольку эти самолеты были созданы именно для такой ситуации.

Об этом заявил в Twitter глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«F-16 были созданы, чтобы защищать свободу. Настало время позволить им делать то, что у них получается лучше всего», — написал министр.

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9 мая, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что вопрос поставок Украине истребителей F-16 обсуждается с США, Великобританией и Данией.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что процесс передачи Украине истребителей F-16 должен начаться с согласия со стороны США.

Ранее в Белом доме заявили, что пока не рассматривают возможность передачи Украине F-16.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Литва Российская агрессия F-16 Война России против Украины

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