Дмитрий Кулеба о передаче Украине самолетов F-16: Процесс должен начаться с согласия США

28 апреля, 17:53
Поделиться:
Дмитрий Кулеба (Фото:Скриншот видео Міністерство закордонних справ України/Facebook)

Дмитрий Кулеба (Фото:Скриншот видео Міністерство закордонних справ України/Facebook)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что процесс передачи Украине истребителей F-16 должен начаться с согласия со стороны США.

«Мы все понимаем, что F-16 — это американская технология. Поэтому процесс должен начаться с согласия со стороны США», — сказал Кулеба во время брифинга в Одессе.

Министр не сомневается, что Украина получит от США это решение, потому что «логика победы в этой войне этого требует», а западные партнеры, по его словам, серьезно настроены на победу Украины.

Видео дня

Читайте также:

Тайваньский самолет F-16 (Фото:REUTERS/Ann Wang) Пилот Karaya объяснил, чему нужно научиться украинским пилотам, чтобы летать на F-16

Кулеба добавил, что среди стран, которые принимали участие в пресс-конференции, есть те, кто «поддерживает нашу идею о F-16 и выражают свою готовность рассмотреть этот вопрос».

В пятницу, 28 апреля, в Одессу по приглашению Кулебы прибыли главы МИД Эстонии, Литвы, Латвии, Дании, Швеции, Норвегии, Исландии, а также заместитель госсекретаря МИД Финляндии.

Ранее в Белом доме заявили, что пока не рассматривают передачу Украине F-16.

20 марта командующий авиацией ВВС Украины Сергей Голубцов говорил, что украинские пилоты смогут научиться управлению F-16 менее чем за полгода.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Истребители F-16 Дмитрий Кулеба

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X