Табу на F-16 для Украины нет — премьер Нидерландов Рютте

4 мая, 17:48
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F-16 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

F-16 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Табу в вопросе поставок Украине истребителей нет, и страны-союзники ведут соответствующие переговоры. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Бельгии Александром де Кроо в Гааге.

«В отношении F-16 табу нет. Мы очень плотно сотрудничаем с Бельгией, Данией, Великобританией, другими партнерами для того, чтобы привести это к завершению. Мы еще не приблизились к этому. Это очень чувствительная тема», — сказал он.

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Рютте напомнил, что раньше такие же переговоры велись, в частности, по вопросу танков Leopard 2, а сейчас их уже поставляют в Украину.

Президент Владимир Зеленский отметил, что F-16 «начинаются с обучения, которое могут предоставить страны, в которых есть соответствующие площадки». Он подчеркнул, что это сложный вопрос, но Украина над ним работает.

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Накануне президент выразил уверенность, что Украина получит самолеты после контрнаступления.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что процесс передачи Украине истребителей F-16 должен начаться с согласия со стороны США.

Ранее в Белом доме заявили, что пока не рассматривают возможность передачи Украине F-16.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Нидерланды Военная помощь Марк Рютте Истребители F-16 Поддержка Украины Война России против Украины

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