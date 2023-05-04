Табу на F-16 для Украины нет — премьер Нидерландов Рютте 4 мая, 17:48 F-16 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Табу в вопросе поставок Украине истребителей нет, и страны-союзники ведут соответствующие переговоры. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Бельгии Александром де Кроо в Гааге.

«В отношении F-16 табу нет. Мы очень плотно сотрудничаем с Бельгией, Данией, Великобританией, другими партнерами для того, чтобы привести это к завершению. Мы еще не приблизились к этому. Это очень чувствительная тема», — сказал он.



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Рютте напомнил, что раньше такие же переговоры велись, в частности, по вопросу танков Leopard 2, а сейчас их уже поставляют в Украину.



Президент Владимир Зеленский отметил, что F-16 «начинаются с обучения, которое могут предоставить страны, в которых есть соответствующие площадки». Он подчеркнул, что это сложный вопрос, но Украина над ним работает.

Накануне президент выразил уверенность, что Украина получит самолеты после контрнаступления.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что процесс передачи Украине истребителей F-16 должен начаться с согласия со стороны США.



Ранее в Белом доме заявили, что пока не рассматривают возможность передачи Украине F-16.