США пока не рассматривают передачу Украине F-16

24 апреля, 22:28
Поделиться:
Истребитель F-16 (Фото:Master Sgt. Andy Dunaway / Wikipedia)

Истребитель F-16 (Фото:Master Sgt. Andy Dunaway / Wikipedia)

США не рассматривают передачу Украине F-16 в данный момент. Сейчас основное внимание сосредоточено на предоставлении помощи, которая понадобится в ближайшие недели или месяцы.

Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.

«Вы слышали, как президент Байден (президент США Джо Байден — ред.) говорил, что это (передача Украине F-16 — ред.) пока не рассматривается. То, на чем мы сейчас сосредоточены, это возможности, которые, по словам самих украинцев, им действительно нужны в течение ближайших недель и месяцев», — отметил Кирби.

Видео дня

Он подчеркнул, что власти США находятся в постоянном контакте с представителями Украины.

Читайте также:

F-16 Воздушных сил Тайваня (Фото:REUTERS/Ann Wang) Украина не получит F-16 даже через полгода — Рахманин

«Мы почти каждый день постоянно обсуждаем с украинцами, какие возможности им нужны в первую очередь», — отметил Кирби.

Чиновник также напомнил, что вопрос нужд Украины обсуждался на встрече в формате Рамштайн, где участники подняли тему усиления ПВО и предоставления боеприпасов.

По мнению министра обороны Украины Алексея Резникова, положительное решение по передаче авиации Украине — это вопрос одного-двух месяцев.

20 марта командующих авиацией ВВС Украины Сергей Голубцов говорил, что украинские пилоты смогут научиться управлению F-16 менее чем за полгода.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Военная помощь F-16 Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X