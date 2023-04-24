США пока не рассматривают передачу Украине F-16 24 апреля, 22:28 Истребитель F-16 (Фото:Master Sgt. Andy Dunaway / Wikipedia)

США не рассматривают передачу Украине F-16 в данный момент. Сейчас основное внимание сосредоточено на предоставлении помощи, которая понадобится в ближайшие недели или месяцы.

Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.

«Вы слышали, как президент Байден (президент США Джо Байден — ред.) говорил, что это (передача Украине F-16 — ред.) пока не рассматривается. То, на чем мы сейчас сосредоточены, это возможности, которые, по словам самих украинцев, им действительно нужны в течение ближайших недель и месяцев», — отметил Кирби.

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Он подчеркнул, что власти США находятся в постоянном контакте с представителями Украины.

«Мы почти каждый день постоянно обсуждаем с украинцами, какие возможности им нужны в первую очередь», — отметил Кирби.

Чиновник также напомнил, что вопрос нужд Украины обсуждался на встрече в формате Рамштайн, где участники подняли тему усиления ПВО и предоставления боеприпасов.

По мнению министра обороны Украины Алексея Резникова, положительное решение по передаче авиации Украине — это вопрос одного-двух месяцев.

20 марта командующих авиацией ВВС Украины Сергей Голубцов говорил, что украинские пилоты смогут научиться управлению F-16 менее чем за полгода.