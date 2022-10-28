«Эвакуация» из Херсонской области: оккупанты воруют медоборудование и имущество предприятий — Генштаб
Российская армия в Херсонской области занимается тем, что у нее получается лучше всего — мародерством (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Под видом «эвакуации» российские оккупанты в Херсонской области активно занимаются мародерством.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 28 октября.
Значительное внимание уделяется вывозу медоборудования и имущества, как говорят оккупанты, «национализированных» предприятий.
Генштаб отметил, что из населенного пункта Белозерка оборудование местной больницы вывозится в города Скадовск и Геническ.
В то же время отмечается усиление группировки оккупантов на правобережной части временно занятой территории Херсонской области мобилизованными военнослужащими численностью до 1000 человек.
Их расселяют в жилищах местных жителей, которые покинули эти территории.
Ранее министр обороны Алексей Резников заявлял, что дождливая погода немного замедлила наступление ВСУ в Херсонской области. Он также отмечал, что ВСУ контролируют все мосты, поэтому у оккупантов не будет возможности сбежать из Херсона.
По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, РФ завозит в Херсон мобилизованных, готовясь к уличным боям.
Президент Владимир Зеленский заявил, что слухи о побеге российских оккупантов из захваченного Херсона являются информационной атакой.