«Информационная атака». Зеленский опроверг, что оккупанты убегают из Херсона
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
Президент Владимир Зеленский заявил, что слухи о побеге российских оккупантов из захваченного Херсона являются информационной атакой.
«Я не вижу, чтобы они убегали из Херсона. Это информационная атака… Это атака, чтобы мы пошли туда, чтобы перебросили туда войска с других опасных направлений. В этом была суть их информационной операции, они не готовы покинуть Херсон. Но они знают, что, если мы добьемся успеха, они не смогут выйти», — отметил Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera, опубликованном в четверг, 27 октября.
Глава государства добавил, что «самые подготовленные» российские солдаты остались на местах и никто из них не выехал.
Накануне руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что россияне на юге Украины выстраивают новые рубежи обороны и готовятся удерживать захваченный Херсон.
По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, РФ завозит в Херсон мобилизованных, готовясь к уличным боям.
Ранее министр обороны Алексей Резников говорил, что дождливая погода немного замедлила наступление ВСУ в Херсонской области. Он также отмечал, что ВСУ контролируют все мосты, поэтому у оккупантов не будет возможности сбежать из Херсона.