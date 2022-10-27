«Информационная атака». Зеленский опроверг, что оккупанты убегают из Херсона

27 октября, 17:27
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что слухи о побеге российских оккупантов из захваченного Херсона являются информационной атакой.

«Я не вижу, чтобы они убегали из Херсона. Это информационная атака… Это атака, чтобы мы пошли туда, чтобы перебросили туда войска с других опасных направлений. В этом была суть их информационной операции, они не готовы покинуть Херсон. Но они знают, что, если мы добьемся успеха, они не смогут выйти», — отметил Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera, опубликованном в четверг, 27 октября.

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Глава государства добавил, что «самые подготовленные» российские солдаты остались на местах и никто из них не выехал.

Накануне руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что россияне на юге Украины выстраивают новые рубежи обороны и готовятся удерживать захваченный Херсон.

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По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, РФ завозит в Херсон мобилизованных, готовясь к уличным боям.

Ранее министр обороны Алексей Резников говорил, что дождливая погода немного замедлила наступление ВСУ в Херсонской области. Он также отмечал, что ВСУ контролируют все мосты, поэтому у оккупантов не будет возможности сбежать из Херсона.

Смски об эвакуации из Херсона оккупанты рассылают даже ночью – Евгения Вирлыч

https://www.youtube.com/embed/m6S3rSARonQ
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Херсон Херсонская область Владимир Зеленский Война России против Украины Временно оккупированные территории

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