«Информационная атака». Зеленский опроверг, что оккупанты убегают из Херсона 27 октября, 17:27 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что слухи о побеге российских оккупантов из захваченного Херсона являются информационной атакой.

«Я не вижу, чтобы они убегали из Херсона. Это информационная атака… Это атака, чтобы мы пошли туда, чтобы перебросили туда войска с других опасных направлений. В этом была суть их информационной операции, они не готовы покинуть Херсон. Но они знают, что, если мы добьемся успеха, они не смогут выйти», — отметил Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera, опубликованном в четверг, 27 октября.



Видео дня

Глава государства добавил, что «самые подготовленные» российские солдаты остались на местах и никто из них не выехал.

Накануне руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что россияне на юге Украины выстраивают новые рубежи обороны и готовятся удерживать захваченный Херсон.



По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, РФ завозит в Херсон мобилизованных, готовясь к уличным боям.

Ранее министр обороны Алексей Резников говорил, что дождливая погода немного замедлила наступление ВСУ в Херсонской области. Он также отмечал, что ВСУ контролируют все мосты, поэтому у оккупантов не будет возможности сбежать из Херсона.

Смски об эвакуации из Херсона оккупанты рассылают даже ночью – Евгения Вирлыч https://www.youtube.com/embed/m6S3rSARonQ