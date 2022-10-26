«Потом не смогут сбежать». Войскам РФ опасно оставаться в Херсоне — Резников 26 октября, 07:20 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что оккупационная армия РФ находится в ловушке на правом берегу Днепра в Херсоне.

В интервью Fox News он сказал, что ВСУ контролируют все мосты, поэтому у оккупантов не будет возможности сбежать из Херсона, как это было при освобождении Харьковской области.

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Глава украинского Минобороны не верит в возможность уличных боев в Херсоне, поскольку это «не оптимальный вариант» для российских оккупантов.

«Мы контролируем все мосты на реке Днепр, используя HIMARS и другую артиллерию. И для них рискованно оставаться в Херсоне, потому что они потом не смогут сбежать, как это сделали в Изюме», — отметил он.

Ранее спутниковые снимки показали, что херсонская группировка российских войск срочно перебрасывает свои технику и личный состав на другой берег Днепра.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что не ожидает, что российские оккупационные войска самостоятельно отступят из Херсона.

