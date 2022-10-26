Резников объяснил, почему наступление ВСУ в Херсонской области замедлилось

26 октября, 09:16
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Дождливая погода немного замедлила наступление ВСУ в Херсонской области, отметил Резников (Фото:Генштаб)

Дождливая погода немного замедлила наступление ВСУ в Херсонской области, отметил Резников (Фото:Генштаб)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что дождливая погода немного замедлила наступление ВСУ в Херсонской области.

В интервью Fox News Резников отметил, что несмотря на это, украинские силы продвигаются вперед и освобождают оккупированные территории.

«На юге мы тоже продолжаем кампанию контрнаступления. Прямо сейчас погодные условия — я имею в виду дожди… Нас это немного замедлило, но мы используем тактику освобождения наших сел шаг за шагом и километр за километром. И мы продолжим это делать», — сказал он.

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По данным оперативного командования Юг, Силы обороны Украины освободили уже более 90 населенных пунктов в Херсонской области, в которых проживает более 12 тысяч человек.

https://www.youtube.com/embed/XD_T5pOkfSs

Резников ранее заявлял, что войскам РФ опасно оставаться в Херсоне, поскольку они там находятся в ловушке и не смогут сбежать.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Херсонская область Юг Украины Наступление Алексей Резников Война России против Украины

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