Россия завозит в Херсон мобилизованных: будет использовать их как пушечное мясо — Буданов 27 октября, 07:14 Кирилл Буданов (Фото:Александр Медведев/НВ)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ завозит в Херсон мобилизованных, готовясь к уличным боям. По его словам, использовать их будут как пушечное мясо.

В комментарии CNN он сказал, что российские оккупационные войска «осознают и понимают всю сложность своего положения, и они не хотят быть полностью окруженными».

Буданов отметил, что вывод армии РФ ускорится, когда Украина «возьмет под свой артиллерийский контроль дамбу Новой Каховки».

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«Поэтому все наши боевые части движутся и в сторону Херсона, и в сторону Новой Каховки», — добавил он.

Также он сообщил, что Россия вывозит из Херсона и прилегающих районов своих марионеток.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что не ожидает, что российские оккупационные войска самостоятельно отступят из Херсона.

Министр обороны Алексей Резников отмечал, что оккупационная армия РФ находится в ловушке на правом берегу Днепра в Херсоне. По его словам, ВСУ контролируют все мосты, поэтому у оккупантов не будет возможности сбежать из Херсона. Он также не верит в возможность уличных боев в Херсоне, поскольку это «не оптимальный вариант» для российских оккупантов.

По данным оперативного командования Юг, российские оккупанты готовятся удерживать Херсон.