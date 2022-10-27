Россия завозит в Херсон мобилизованных: будет использовать их как пушечное мясо — Буданов
Кирилл Буданов (Фото:Александр Медведев/НВ)
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ завозит в Херсон мобилизованных, готовясь к уличным боям. По его словам, использовать их будут как пушечное мясо.
В комментарии CNN он сказал, что российские оккупационные войска «осознают и понимают всю сложность своего положения, и они не хотят быть полностью окруженными».
Буданов отметил, что вывод армии РФ ускорится, когда Украина «возьмет под свой артиллерийский контроль дамбу Новой Каховки».
«Поэтому все наши боевые части движутся и в сторону Херсона, и в сторону Новой Каховки», — добавил он.
Также он сообщил, что Россия вывозит из Херсона и прилегающих районов своих марионеток.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что не ожидает, что российские оккупационные войска самостоятельно отступят из Херсона.
Министр обороны Алексей Резников отмечал, что оккупационная армия РФ находится в ловушке на правом берегу Днепра в Херсоне. По его словам, ВСУ контролируют все мосты, поэтому у оккупантов не будет возможности сбежать из Херсона. Он также не верит в возможность уличных боев в Херсоне, поскольку это «не оптимальный вариант» для российских оккупантов.
По данным оперативного командования Юг, российские оккупанты готовятся удерживать Херсон.