Мэр Мелитополя попросил Красный Крест срочно организовать «зеленый коридор»

11 августа, 18:48
Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Городской глава Мелитополя Иван Федоров обратился к Красному Кресту с просьбой срочно организовать гуманитарный коридор в город. Он необходим для доставки противорадиационных препаратов.

Федоров подчеркнул, что за средства городского бюджета власти Мелитополя готовы закупить и передать жителям города йодид калия — медпрепарат, который необходим для защиты от накопления радиоактивного йода в щитовидной железе человека. Но доставить его туда нет возможности, поскольку оккупанты уже четвертый месяц отказываются организовать «зеленый коридор».

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«Именно поэтому обратился в Международный комитет Красного Креста со срочной просьбой помочь организовать „зеленый коридор“ и поставить жителям временно оккупированных территорий медпрепарат, который может спасти жизнь», — отметил мэр.

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Противорадиационные препараты в город хотят доставить на фоне постоянных обстрелов россиянами Запорожской АЭС.

В Энергоатоме ранее обнародовали заявление начальника войск радиационной, химической и биологической защиты РФ генерал-майора Валерия Васильева, который пригрозил, что, если российским войскам придется отступать с ЗАЭС, то они оставят там «выжженную пустыню».

Также отмечается, что в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что оккупанты действительно заминировали ядерный объект.

В связи с этим председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал мировое сообщество ответить на угрозы РФ, поскольку на кону не только судьба Украины, но и всей планеты.

Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Гуманитарная помощь Ядерная угроза Мелитополь Радиация Запорожская АЭС Иван Федоров Война России против Украины

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