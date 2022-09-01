«Украина должна вернуть ЗАЭС». Джонсон прокомментировал ситуацию в Энергодаре

1 сентября, 17:11
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Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Россия пытается отсоединить Запорожскую атомную электростанцию от украинской электросети, Украина непременно должна вернуть ЗАЭС под свой контроль.

Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Украинское правительство вполне законно желает вернуть ЗАЭС обратно из-под российского контроля. Цель россиян четкая. Она состоит в том, что они хотят отсоединить ее от украинской сети и подключить к российской сети», — отметил он.

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По убеждению британского премьера, миссия Международного агентства по атомной энергии крайне важна, чтобы предотвратить возможную ядерную катастрофу.

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«Я считаю, что важно, чтобы господину Грасси и МАГАТЭ разрешили попасть и провести инспекцию. Я считаю, что украинцы должны вернуть ЗАЭС под свой контроль», — сказал Джонсон.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Россия наносит демонстративные удары по Энергодару и бьет по официальному маршруту миссии МАГАТЭ, чтобы обвинить в этом Украину.

Накануне команда из 14 экспертов ядерной службы ООН прибыла в Киев перед намеченным визитом на оккупированную Россией Запорожскую атомную электростанцию.

Визит миссии МАГАТЭ, основной международной организации в области ядерной энергетики, начали обсуждать еще в начале августа, когда участились провокации РФ с обстрелами ЗАЭС.

Организация Объединенных Наций заявила о готовности содействовать визиту инспекторов МАГАТЭ в Запорожье из Киева, но Россия настаивала, что миссия должна идти не через Киев.

Инфографика: НВ

Наконец, 19 августа российский диктатор Владимир Путин в разговоре с французским президентом Эмануэлем Макроном пообещал допустить миссию ООН на Запорожскую АЭС «на тех условиях, которые обсуждались». 23 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Франции подтвердил согласие РФ на миссию МАГАТЭ на ЗАЭС.

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26 августа стало известно, что МАГАТЭ готовит экстренный визит на ЗАЭС на следующую неделю. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что возглавит миссию.

До этого Гросси провел переговоры с украинскими дипломатами в Вене, российскими чиновниками и представителями Росатома в Стамбуле и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже для обсуждения приготовления.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Запорожская область Борис Джонсон Запорожская АЭС Война России против Украины

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