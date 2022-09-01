«Украина должна вернуть ЗАЭС». Джонсон прокомментировал ситуацию в Энергодаре 1 сентября, 17:11 Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Россия пытается отсоединить Запорожскую атомную электростанцию от украинской электросети, Украина непременно должна вернуть ЗАЭС под свой контроль.

Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Украинское правительство вполне законно желает вернуть ЗАЭС обратно из-под российского контроля. Цель россиян четкая. Она состоит в том, что они хотят отсоединить ее от украинской сети и подключить к российской сети», — отметил он.

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По убеждению британского премьера, миссия Международного агентства по атомной энергии крайне важна, чтобы предотвратить возможную ядерную катастрофу.

«Я считаю, что важно, чтобы господину Грасси и МАГАТЭ разрешили попасть и провести инспекцию. Я считаю, что украинцы должны вернуть ЗАЭС под свой контроль», — сказал Джонсон.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Россия наносит демонстративные удары по Энергодару и бьет по официальному маршруту миссии МАГАТЭ, чтобы обвинить в этом Украину.

Накануне команда из 14 экспертов ядерной службы ООН прибыла в Киев перед намеченным визитом на оккупированную Россией Запорожскую атомную электростанцию.

Визит миссии МАГАТЭ, основной международной организации в области ядерной энергетики, начали обсуждать еще в начале августа, когда участились провокации РФ с обстрелами ЗАЭС.



Организация Объединенных Наций заявила о готовности содействовать визиту инспекторов МАГАТЭ в Запорожье из Киева, но Россия настаивала, что миссия должна идти не через Киев.

Инфографика: НВ

Наконец, 19 августа российский диктатор Владимир Путин в разговоре с французским президентом Эмануэлем Макроном пообещал допустить миссию ООН на Запорожскую АЭС «на тех условиях, которые обсуждались». 23 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Франции подтвердил согласие РФ на миссию МАГАТЭ на ЗАЭС.

26 августа стало известно, что МАГАТЭ готовит экстренный визит на ЗАЭС на следующую неделю. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что возглавит миссию.

До этого Гросси провел переговоры с украинскими дипломатами в Вене, российскими чиновниками и представителями Росатома в Стамбуле и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже для обсуждения приготовления.

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