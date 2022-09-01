Чтобы обвинить в этом Украину. РФ наносит демонстративные удары по Энергодару, бьет по официальному маршруту миссии МАГАТЭ — Подоляк 1 сентября, 11:00 Запорожская атомная электростанция (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что страна-агрессор РФ наносит демонстративные удары по Энергодару, бьет по официальному маршруту миссии МАГАТЭ.

«Россия наносит демонстративные удары по Энергодару, бьет по официальному маршруту миссии МАГАТЭ. Чтобы обвинить в этом Украину», — написал он в Twitter.

По его словам, в результате были разрушены дома.

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«Это демонстрация подлинной „заинтересованности“ России в проверке. И это еще одно доказательство подлинного веса российских „гарантий“ для любых посредников», — написал он.

На фоне визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС в четверг, 1 сентября, российские оккупанты с пяти часов утра обстреливают Энергодар.

Фото: НВ

Накануне команда из 14 экспертов ядерной службы ООН прибыла в Киев перед намеченным визитом на оккупированную Россией Запорожскую атомную электростанцию.

Визит миссии МАГАТЭ, основной международной организации в области ядерной энергетики, начали обсуждать еще в начале августа, когда участились провокации РФ с обстрелами ЗАЭС.



Организация Объединенных Наций заявила о готовности содействовать визиту инспекторов МАГАТЭ в Запорожье из Киева, но Россия настаивала, что миссия должна идти не через Киев.

Наконец, 19 августа российский диктатор Владимир Путин в разговоре с французским президентом Эмануэлем Макроном пообещал допустить миссию ООН на Запорожскую АЭС «на тех условиях, которые обсуждались». 23 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Франции подтвердил согласие РФ на миссию МАГАТЭ на ЗАЭС.

26 августа стало известно, что МАГАТЭ готовит экстренный визит на ЗАЭС на следующую неделю. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что возглавит миссию.

До этого Гросси провел переговоры с украинскими дипломатами в Вене, российскими чиновниками и представителями Росатома в Стамбуле и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже для обсуждения приготовления.

«Присутствие МАГАТЭ поможет стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью на площадке и снизить риск серьезной ядерной аварии в Европе», — считает Гросси.

Ядерный терроризм РФ: что происходит на оккупированной Запорожской АЭС?

Российские оккупанты захватили крупнейшую атомную электростанцию в Европе Запорожскую АЭС еще в начале полномасштабной войны, 4 марта. Сотрудники станции оказались в заложниках. На станции находятся российские военные, а также сотрудники Росатома.

Российские захватчики разместили на ЗАЭС военную технику, в том числе в машинном зале первого энергоблока. Кроме того, оккупанты обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. Кремль использует Запорожскую АЭС как «ядерный щит» для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

Ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные стали регулярно обстреливать станцию.

На фоне этого Украина призвала ООН как можно быстрее направить миссию МАГАТЭ и установить на территории ЗАЭС демилитаризованную зону.

Россия же обвиняет в обстрелах Украину и отвергает призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом того, что якобы она «защищает» ЗАЭС от провокаций.

На самом же деле Россия, обстреливая территорию ЗАЭС, пытается получить полный контроль за ней. 19 августа в Энергоатоме сообщили, что Россия готовится в ближайшее время отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины.

Российские военные, в том числе, разбивают линии электропередач, связывающие ЗАЭС с энергосистемой Украины, прикрываясь тем, что это якобы делают ВСУ. Это создает риск ядерной аварии, ведь без питания станции станет невозможным работа насосов, охлаждающих ядерные реакторы. Для предотвращения катастрофы россияне предлагают переключить станцию на электросеть, которая будет связывать ее с оккупированным Крымом.

25 августа впервые в истории произошло полное отключение ЗАЭС от сети. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты РФ пытались отсоединить ЗАЭС от энергосистемы Украины, но безуспешно. На следующий день Запорожская АЭС возобновила производство электроэнергии для нужд Украины.

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