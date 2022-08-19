«На украинских условиях». Путин пообещал Макрону допустить миссию ООН на Запорожскую АЭС — Елисейский дворец

19 августа, 19:55
Французский лидер призвал скорее направить на площадку АЭС экспертов МАГАТЭ на условиях, одобренных Украиной и ООН. (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

Французский лидер призвал скорее направить на площадку АЭС экспертов МАГАТЭ на условиях, одобренных Украиной и ООН. (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

Российский диктатор Владимир Путин пообещал президенту Франции Эммануэлю Макрону во время телефонного разговора в пятницу, 19 августа, допустить миссию ООН на временно захваченную Запорожскую АЭС, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

В сообщении говорится, что Макрон во время телефонного разговора еще раз подчеркнул свою обеспокоенность рисками, которые создает «ситуация на Запорожской АЭС» для ядерной безопасности.

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Французский лидер призвал скорее направить на площадку экспертов МАГАТЭ на условиях, одобренных Украиной и ООН.

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«Президент России выразил свое согласие на развертывание этой миссии и условиях, которые обсуждались», — пишет Елисейский дворец.

Украина призывает МАГАТЭ и ООН как можно быстрее отправить на Запорожскую АЭС международную миссию. Во время встречи с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем во Львове президент Владимир Зеленский обсудил с ним ядерную угрозу, которую провоцирует на Запорожской АЭС российская армия.

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что российские оккупанты 19 августа готовят провокацию на Запорожской АЭС.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Запорожская АЭС Эммануэль Макрон

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