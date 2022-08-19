«На украинских условиях». Путин пообещал Макрону допустить миссию ООН на Запорожскую АЭС — Елисейский дворец 19 августа, 19:55 Французский лидер призвал скорее направить на площадку АЭС экспертов МАГАТЭ на условиях, одобренных Украиной и ООН. (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

Российский диктатор Владимир Путин пообещал президенту Франции Эммануэлю Макрону во время телефонного разговора в пятницу, 19 августа, допустить миссию ООН на временно захваченную Запорожскую АЭС, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

В сообщении говорится, что Макрон во время телефонного разговора еще раз подчеркнул свою обеспокоенность рисками, которые создает «ситуация на Запорожской АЭС» для ядерной безопасности.

Видео дня

Французский лидер призвал скорее направить на площадку экспертов МАГАТЭ на условиях, одобренных Украиной и ООН.

«Президент России выразил свое согласие на развертывание этой миссии и условиях, которые обсуждались», — пишет Елисейский дворец.

Украина призывает МАГАТЭ и ООН как можно быстрее отправить на Запорожскую АЭС международную миссию. Во время встречи с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем во Львове президент Владимир Зеленский обсудил с ним ядерную угрозу, которую провоцирует на Запорожской АЭС российская армия.

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что российские оккупанты 19 августа готовят провокацию на Запорожской АЭС.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.