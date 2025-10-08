«Украина разработала лучшую ракету в Европе». Катков анализирует модификации и возможности Нептунов

Олег Катков главный редактор Defense Express

Начать можно все же с утверждения о том, что Длинный Нептун, характеристики которого стали, кстати, недавно известны… Была выставка в Киеве — не специализированная, не оборонная, просто общая выставка о достижениях Украины в мире. И там был стенд от госпортала Оружие (по крайней мере под этим брендом), где демонстрировалась 3D-модель именно Длинного Нептуна. И там были засвечены характеристики. В чем аспект? Длинный Нептун — ракета, которая действительно имеет дальность в 1000 километров, подтверждена такая дальность. Опять-таки, это дальность полета. Глубина ударов будет меньше, потому что ракета летит по сложному маршруту. А вот вес боевой части — 260 кг.

У обычного Нептуна, то есть того, который противокорабельный, который Москву потопил, [боевая часть] 150 кг. Это очень положительный аспект — увеличение боевой части. Особенно, когда речь идет о созданных ракетах, которая имеет большую дальность, потому что обычно, когда увеличивается дальность полета ракеты, жертвуется весом боевой части, что высвобождает массу для топлива. Но когда создавался Длинный Нептун, одновременно была и кратно увеличена дальность, и приятно увеличена боевая часть — со 150 до 260 кг.