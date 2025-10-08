Под видом дальнобойщика. СБУ заявила о задержании агента ФСБ, который корректировал удары России по Украине

СБУ разоблачила шпиона ФСБ, который собирал данные о критической инфраструктуре Украины (Фото: Служба безопасности Украины)

Служба безопасности Украины заявила о задержании агента Федеральной службы безопасности России, который, работая под прикрытием водителя международных грузоперевозок, помогал оккупантам координировать удары по территории Украины.

Об этом СБУ 8 октября сообщила в своем Telegram.

По данным следствия, его главной задачей было собирать и передавать врагу географические координаты объектов критической и оборонной инфраструктуры.

Во время зарубежных командировок он отслеживал перемещение вооружения и военных грузов, которые транспортировались по территории ЕС в направлении Украины, и передавал эту информацию российским спецслужбам, отмечает СБУ.

В спецслужбе добавляют, что фигурант фиксировал координаты «целей» непосредственно при перевозке грузов, а для конспирации хранил данные на шести различных смартфонах.

Киберспециалисты СБУ установили, что задержанный был частью агентурной сети ФСБ, которую украинские спецслужбы разоблачили еще в январе этого года. Тогда были задержаны трое участников сети, а водитель находился за границей.

СБУ задержала его сразу после возвращения в Украину, изъяв мобильные телефоны с доказательствами шпионской деятельности.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.