В ночь на субботу, 27 сентября, дальнобойные беспилотники Центра спецопераций А СБУ поразили насосную станцию № 1 (НПС Тиньговатово), расположенную за тысячу километров от Украины, в населенном пункте Конар, Чувашская Республика , РФ.

Об этом NV сообщили источники в Службе безопасности Украины.

Глава Чувашской Республики подтвердил факт поражения станции.

«Нанесен незначительный ущерб. Работа объекта приостановлена», — заявил чиновник страны-агрессора, добавив, в результате удара пострадавших нет.

Источники добавили, что СБУ получила подтверждение о попадании в НПС с последующим горением. Транспортировка нефти через станцию пока прекращена.

«СБУ продолжает работать над уменьшением доходов от нефтяного сектора России, который финансирует агрессивные действия страны-оккупанта против Украины», — отметили в ведомстве.

До Чувашии примерно 1200 километров от линии фронта в Украине.

20 сентября дальнобойные беспилотники СБУ и ССО ВСУ поразили ряд нефтеперекачивающих станций нефтепровода Куйбышев — Тихорецк, которые задействованы в экспорте нефти через порт Новороссийск. Пожары возникли на станциях Зензеватка (Волгоградская область РФ), Совхозная-2 (Самарская область РФ), а также на линейно-производственной диспетчерской станции Самара (Самарская область РФ).

24 сентября Генштаб ВСУ подтвердил поражение российских нефтеперекачивающих станций Кузьмичи-1 и Зензеватка.

В тот же день источники NV в СБУ сообщили о втором поражении завода Газпром Нефтехим-Салават. Расстояние от территории Украины до цели — примерно 1400 километров.

Кроме этого, Силы обороны за последние дни нанесли удары по ряду НПЗ в России, в частности Афипскому, Саратовскому, Новокуйбышевскому и другим.