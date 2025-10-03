Новый дипстрайк на 1400 км: дальнобойные дроны СБУ поразили один из ведущих НПЗ РФ — источники NV
NV
Ударные дальнобойные беспилотники Центра специальных операций А Службы безопасности Украины (ЦСО «А» СБУ) в очередной раз поразили цель на расстоянии 1400 км — на этот раз в российском населенном пункте Орск.
Об этом в пятницу, 3 октября, сообщили источники NV в СБУ.
«Хлопок» горел на нефтеперерабатывающем заводе Орскнефтеоргсинтез в Оренбургской области РФ.
На этом НПЗ работают четыре установки первичной переработки нефти, его мощность — 6,6 млн тонн нефти в год, подчеркнули в СБУ.
Завод выпускает около 30 видов различной продукции: автобензины, дизельное топливо, масла, авиакеросин, битум, мазут.
На заводе объявили эвакуацию, а местные власти Орска призвали не поддаваться панике.
«СБУ продолжает наносить серьезный ущерб российской экономике, отрабатывая по объектам нефтегазовой промышленности рф. Уменьшение нефтедолларовых поступлений в бюджет напрямую влияет на способность агрессора продолжать войну против Украины. Почти 40% мощностей российских НПЗ уже простаивают. Будем работать и в дальнейшем над тем, чтобы увеличить эту цифру», — сообщил информированный источник в СБУ.
Новость дополняется