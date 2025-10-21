Украинские военные натягивают сетку для защиты от российских дронов в Константиновке, 19 сентября 2025 года (Фото: Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade/Handout via REUTERS)

Заместитель командира бригады Любарт по работе с личным составом подполковник Андрей Дьяченко в эфире Radio NV рассказал, что сейчас как украинские, так и российские дроны на линии фронта способны работать на дальности 30−50 километров.

«Теперь дронам — и нашим, и противника — не проблема работать на дальности 30−50 километров. То есть это такие тенденции, которые еще весной не просматривались, весной были только первые ласточки, но сейчас мы уже это видим как системную работу. Это означает, что фактически все логистические пути в таких городах, как Покровск, Мирноград, — там априори логистика уже давно под постоянным поражением», — рассказал Дьяченко в интервью Radio NV.

Он добавил, что на территории Славянско-Краматорской агломерации есть пути, которые не находятся под систематическим поражением, однако «эпизоды поражения» зафиксированы и там.

«Подступы ко всем ключевым, главным городам Донетчины, они под поражением», — подытожил заместитель командира бригады Любарт.

14 октября главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что украинские ударные дроны расширили килл-зону на фронте и теперь она составляет 10 км.

В июле вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что поражения на глубине 40+ км становятся новой нормой для FPV-дронов на оптоволокне.