Оккупанты готовятся вывезти из Луганской области более 10 тысяч украинских детей — Центр нацсопротивления 26 ноября, 16:41 Оккупанты хотят вывезти 10,5 тысячи украинских детей из Луганской области (Фото:Центр национального сопротивления)

Российские оккупанты подготовили 10,5 тысячи украинских детей к вывозу в Россию с временно захваченной территории Луганской области. Ввезенные из РФ медики отметили в документах обследования, что эти дети «требуют специальной медицинской помощи».

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Оккупационная администрация отчиталась об углубленных медосмотрах для 15 000 детей в возрасте от 2 до 17 лет.

По данным Центра национального сопротивления, таким образом они пытаются прикрыть депортацию детей в РФ.

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«Сначала их помещают в специализированные оздоровительные учреждения, потом по ряду надуманных причин задерживают возвращение домой, чтобы побудить родителей приехать к детям, потом семьям запрещают возвращаться на территорию Украины», — говорится в сообщении.

К примеру, в пансионате Фея-3 в Анапе (Краснодарский край) уже находятся более 1500 человек из оккупированной части Херсонской области. Их склоняют к получению российских паспортов и открытию счетов в российских банках якобы для выплаты социальной помощи.

Кроме того, россияне уже доставили шесть мобильных медицинских пунктов на оккупированную территорию Херсонской области. Это специализированные грузовые автомобили, оборудованные под мобильные диагностические кабинеты. Предполагается, что оккупанты пытаются как можно быстрее заменить украинцев в этих районах.

Украинская сторона призывает граждан не допускать обследований российскими врачами, чтобы дети не стали жертвами депортации.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что в Чечню вывезли «сложных подростков» из Луганской и Донецкой областей Украины для «военно-патриотического воспитания».

По его словам, подростки были вывезены в рамках федеральной программы Подростки России.