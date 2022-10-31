«Военное преступление и элемент геноцида». Россия депортировала уже более 9000 украинских детей — генпрокурор 31 октября, 16:26 Российские оккупанты насильно вывозят в РФ детей с захваченных территорий Украины (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Украинские правоохранители установили факты депортации более 9000 украинских детей в Россию.

Об этом сообщил генпрокурора Украины Андрей Костин.

«В настоящее время в рамках расследований установлено 9400 детей, депортированных Россией с территории Украины. Мы понимаем, что детей, пострадавших от этих преступлений, может быть гораздо больше, и вся информация, поступающая к нам на этот счет, проверяется в ходе досудебного расследования», — сказал он в интервью Интерфакс-Украина.

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По словам Костина, такие действия РФ являются и военным преступлением оккупантов, и элементом геноцида.

Он пояснил, что Конвенция о предотвращении преступления геноцида и наказании за него от 1948 году прямо определяет, что насильственное перемещение детей из одной национальной группы в другую с целью уничтожения первой является преступлением геноцида.

«Поэтому при расследовании этих случаев, в частности, при сборе доказательств, мы ориентируемся на то, что подобные факты составляют как военное преступление, так и элемент геноцида», — резюмировал Костин.

В начале сентября уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что с начала полномасштабного вторжения РФ депортировала в свою страну более семи тысяч украинских детей. Пока Киеву удалось вернуть только 51 несовершеннолетнего.

«Россия делает все, чтобы наши дети не возвращались к нам, даже упростили свое законодательство относительно усыновления», — отметил он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что до полномасштабного вторжения РФ планировала меры по фильтрации и депортации украинцев на захваченных территориях и использовала эти методы во время войны в Чечне.

Оккупанты также вывозят детей с захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей, аргументируя это «отдыхом» и «эвакуацией».