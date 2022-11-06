В селе в Херсонской области оккупанты похитили у родителей 34 ребенка и вывезли в РФ

6 ноября, 07:01
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Украинские дети, похищенные оккупантами (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Украинские дети, похищенные оккупантами (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Из одного из оккупированных сел Херсонской области российские захватчики вывезли в Анапу 34 ребенка. Родителям обещали вернуть детей до конца этой недели, но затем снова продлили этот срок.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"Российские захватчики продолжают принудительную депортацию наших детей из Херсонщины. Из села Преображенка Мирненской тергромады оккупанты похитили 34 ребенка. Их вывезли в российский город Анапа», — рассказал он со ссылкой на начальницу Мирненской поселковой военной администрации Валентину Головату.

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Янушевич отметил, что родителям обещали вернуть детей до конца этой недели, но затем снова продлили время их пребывания в Анапе еще на неделю.

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6 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия принудительно депортировала уже более 1,6 млн украинцев.

Россия также принудительно вывозит детей, в частности сирот, отдаваемых на воспитание в российские семьи.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что до полномасштабного вторжения РФ планировала меры по фильтрации и депортации украинцев на захваченных территориях, а использовала эти методы еще во время войны в Чечне.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Российская агрессия Херсон Херсонская область Война в Украине Дети депортация Война России против Украины

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