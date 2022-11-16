Россия вывезла «трудных подростков» из Донбасса в Чечню для «военно-патриотического воспитания» 16 ноября, 22:35 Дети, которых депортировала РФ в Чечню (Фото:Скриншот видео Kadyrov95 / Telegram)

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Чечню вывезли «трудных подростков» из Луганской и Донецкой областей Украины для «военно-патриотического воспитания».

По его словам, подростков вывезли в рамках федеральной программы Подростки России. Всего в Чечню прибыли 200 детей из разных субъектов России, к которым оккупанты причисляют самопровозглашенные «Л/ДНР».

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Как отмечается, на «воспитание» отправили подростков, состоящих на учете в соответствующих органах. Во время пребывания в Чечне с детьми собираются проводить «профилактическую работу с целью военно-патриотического воспитания».

По словам Кадырова, программа «воспитания» предусматривает участие в спортивных мероприятиях, мастер-классах, посещениях российского университета спецназа и т. д.

«Я благодарен организаторам этого мероприятия за содержательную и полезную программу, которая будет способствовать переоценке интересов детей. Ведь духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения является крепким фундаментом формирования человека как личности», — заявил марионетка Кремля.

16 ноября заместитель начальника управления ювенальной превенции Национальной полиции Ярослав Шанько сообщил, что в Украину вернули 103 ребенка, которых оккупанты насильно вывезли в Россию.

6 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия принудительно депортировала уже более 1,6 млн украинцев.

