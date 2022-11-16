Украина вернула 103 депортированных в Россию ребенка

16 ноября, 17:34
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Украинские дети (Фото:instagram.com/mpalinchakphoto)

Украинские дети (Фото:instagram.com/mpalinchakphoto)

В Украину вернули 103 ребенка, которых оккупанты насильно вывезли в Россию.

Об этом сообщил заместитель начальника управления ювенальной превенции Национальной полиции Ярослав Шанько.

По его словам, всего россияне незаконно депортировали в Россию 11 129 детей.

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«Государственные институты нарабатывают механизмы, а также их правовое закрепление в законодательстве Украины относительно возвращения этих детей», — сказал Шанько на пресс-конференции в среду, 16 ноября.

9 ноября министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Украине удалось вернуть всего 69 детей с территории России.

6 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия принудительно депортировала уже более 1,6 млн украинцев.

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Россия также принудительно вывозит детей, в том числе сирот, которых отдают на воспитание в российские семьи.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что до полномасштабного вторжения РФ планировала меры по фильтрации и депортации украинцев на захваченных территориях, а использовала эти методы еще во время войны в Чечне.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Ребенок Возвращение Дети депортация Война России против Украины

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