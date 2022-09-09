«Убегая, прыгали в реку в нижнем белье». Как ВСУ гонят оккупантов из Харьковской области — интервью с Тарасом Березовцом 9 сентября, 19:48 Эксклюзив НВ Пресофицер Первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец (Фото:Тарас Березовец / Facebook)

Украинский журналист, политолог, а ныне — пресс-офицер Первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец в интервью Радио НВ рассказал, как ВСУ постепенно освобождают населенные пункты в Харьковской области и что оставляют после себя оккупанты после бегства.

— Уже появляются новости о том, что мы можем быть где-то около Купянска. Даже американский Институт изучения войны сообщил, что Купянск может быть освобожден за 72 часа. Могли бы вы намекнуть, похоже ли это на правду?

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— Все подобные сообщения могут комментироваться только официальными представителями Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Я могу только подтвердить, что в социальных сетях появились фотографии, показывающие присутствие украинских воинов у стелы на въезд в Купянск с украинским флагом. И эти фотографии сделаны, очевидно, сегодня, они не старые.

Где именно находятся подразделения Вооруженных сил Украины, в каком количестве, мы узнаем немного позже. Но я должен сказать, что темп происходящего украинского наступления и в направлении Купянска, и то, что происходит вообще на Харьковщине, достаточно оптимистичен.

— Могли бы вы поделиться, что увидели в Харьковской области, освобожденной от оккупантов?

— Это огромное количество трофеев, полученных подразделениями Вооруженных сил Украины. Без исключения, все бригады, участвующие в этой наступательной операции, забирают огромное количество боеприпасов, российского оружия, причем многие из них очень современные.

Например, бойцы нашей бригады Богуна получили российские современные гранатометы, которые были в упаковке, я бы ее назвал делюкс — пергаментная бумага, а за ней вакуумная пластиковая упаковка. Распаковка занимает достаточно много времени. Для того чтобы на позициях (а они были на позициях) подготовить их к бою, нужно было потратить как минимум 10 минут времени, что свидетельствует, скорее всего, о том, что их командир экономил и по каким-то причинам не хотел отдавать [оружие] своим солдатам.

В то же время мы нашли очень много старого советского оружия в ящиках. Речь идет о гранатометах советского производства с надписью «не годен». То есть это означает, что они сознательно выдали им оружие, гранатометы, которые не были функциональны, которые не могли выстреливать. Наши офицеры сделали вывод, что они действительно были непригодны к использованию.

На позициях они оставили множество личных средств гигиены. Я лично нашел много тюбиков пасты, их одежды, средств против насекомых и тому подобное. Что интересно: мы нашли на импровизированных сушилках висящие там десантные тельники. Они их не унесли.

Они бежали внезапно, в панике, оставили не только свою одежду, но и свое оружие в исправном виде. Кроме того, накануне мы были у бойцов из другой бригады, они привезли также огромное количество российского трофейного вооружения, которое было захвачено. Среди того, что было получено в этих трофеях, была даже стиральная машина.

— Какие российские подразделения находились на тех территориях, которые мы уже освободили?

— Из того, что мы видели, были подразделения Самарского и Башкирского СОБРа (специальный отряд быстрого реагирования). Лично я их не видел, но их видели бойцы других подразделений. Кроме того, там были российские морские пехотинцы из Калининграда. И были подразделения российских десантников, в том числе псковских десантников.

Они оставили множество писем, в том числе детские. У меня такое впечатление, что им писали централизованно, потому что очень многое отпечатано на компьютерах или на печатных машинках. Там письма от разных ветеранских организаций, школ, трудовых коллективов. Я последний раз такой угар помню во время Афганской войны — впечатление, что разнарядку дали напечатать определенное количество этих писем. Они написаны в основном на очень формализованном языке.

Единственное, правда, рукописное письмо мы нашли: оно было написано какими-то девушками и выглядело так странно.

Сегодня наши разведчики привезли еще один интересный документ, рукописное письмо, которое называется Предсмертное письмо. Он написан бойцом так называемой «Луганской народной республики» с инициалами Тарасенко В.В. Там не указывается его звание, он из поселка городского типа Калинино Луганской области. В этом предсмертном письме он обращается к своей жене и пишет, что их бросили россияне без оружия, без амуниции полностью, без защитных жилетов, без БК. Он с ней прощается и говорит: «Скажи нашему сыну, что папка не пил и не курил. Правда, это письмо я сейчас пишу в состоянии подпития. И вообще хорошо бы на море». Вот я процитировал максимально близко к оригиналу то, что там было написано.

— Я понял, что была какая-то позиция, которая называлась Москва. Могли бы вы о ней рассказать?

— Так точно. На позиции Москва шел ожесточенный бой. Дошло фактически уже до рукопашного, но когда россияне поняли, что проиграют, они скрылись, оставив много документов, много своей амуниции, и прыгали в реку Северский Донец.

Кстати, эту картину в стиле Полосатого рейса (была такая советская комедия) сняли наши бойцы с коптера. Выглядит очень забавно, потому что они прыгали кто в чем мог — кто был одет, а кто не совсем одет, фактически в нижнем белье прыгали в реку и переплывали на другой берег. В этом месте Северский Донец не очень широк, но достаточно глубок, там достаточно сильное течение. Такое было.

— Эти территории были под оккупацией несколько месяцев. Как сейчас производится фильтрация? Вы сообщали о том, что были российские военные, пытавшиеся уехать на автомобилях с украинскими номерами в гражданской одежде.

— Не готов комментировать, потому что это исключительно прерогатива контрразведки. Могу только сказать, что было достаточно агентов, информаторов на этих территориях, потому что даже мы сталкивались и наши бойцы задерживали российских информаторов, наводчиков, очень активно и нагло действовавших в этой прифронтовой зоне.

Был случай, когда задержали человека, представившегося местным жителем. Он ехал на велосипеде, причем странно сказал, что в тот момент ехал в сторону Балаклеи. Когда его спросили «а Балаклея же оккупирована, как вы собираетесь попасть?», он ответил, что там спокойно ездит. В общем вел себя странно. Расстояние было достаточно большим для поездки на велосипеде. Тем более, это уже было вечернее время, близкое к комендантскому часу. Несмотря на то, что он отрицал, что никогда не был на территории России, у него в телефоне нашли фотографии (по странному совпадению) его же на территории Российской Федерации на параде российских войск. После этого ясно, что ему уже некуда было прятаться, он сам себя разоблачил.

— Вы были на одном из уничтоженных российских понтонов. Что известно о том, каким образом они пытались передвигаться по Северскому Донцу кроме того, что прыгали, когда бежали от ВСУ?

— Должен сказать, что оставшиеся мосты или переправы все были полностью заминированы, поэтому движение было сразу невозможно с одного берега Северского Донца на другой. Они передвигались по мостам, мосты не взорвали за собой. Это связано со скоростью — им нужно было быстро покидать позиции, а до моста они не везде могли добежать, поэтому просто прыгали в реку, но переправа осталась.

Что касается понтонной переправы. Мы действительно обнаружили один из элементов понтонного моста. Он был полусгоревший, уничтоженный украинской артиллерией. Куда они его двигали, с какой целью, я не готов на это ответить. Это было где-то километра три от Северского Донца.

В общей сложности они установили несколько понтонных переправ. Я думаю, это, прежде всего, было связано с понятными причинами — активностью работы украинской артиллерии. Они опасались, что эти переправы будут уничтожены, поэтому готовили, имея опыт Херсонской области, заранее эти понтонные переправы, чтобы бежать.

— Позиции россиян были хорошо укреплены, и мы все равно видим, что они бежали. Можем понять, что не стоит говорить о какой-то мотивации с их стороны, что они готовы гибнуть все до последнего, чтобы держать позицию Москва.

— Несомненно. Безусловно, материальный фактор для них оставался ключевым, это видно из многочисленных радиоперехватов. На самом деле, вся эта пропагандистская мишура о том, что их там кто-то ждет, что их любят российские граждане и подобное, — это для них никакой мотивацией не было. Из того, что мы видим и слышим в радиоперехватах, ключевыми факторами для них была возможность получить зарплаты, компенсации для себя и заниматься мародерством.

В то же время, перед самым наступлением мы фиксировали падение их морально-психологического состояния. Были многочисленные случаи, которые подтверждают наши источники, что во время наших обстрелов они выставляли руки и ноги, конечности из окопов, чтобы в них попали обломки снарядов, чтобы получить ранения и быстро покинуть линию фронта. Такие случаи, как мы знаем, в частности, от местных жителей, были не единичны.

Понятно, что вообще отношение к местным у них было очень грубое. Очень многие подворья были разрушены, оставлены без крыш, выбиты стекла. В населённых пунктах оставалось очень мало людей. В основном это были пожилые люди, которые просто не имели физической возможности уехать.

— Мы видим, как сильно поплавило российских пропагандистов (и не только их), а также их аудиторию, читающую их в телеграмм-каналах. Этот призыв «Никакой паники нет» не сработал. Видим другие призывы: «Просим не публиковать критику в адрес российского Минобороны». Думаю, это тоже не сработает, потому что подобные запреты никогда не работали, тем более среди российского населения. Чего ждать от них? Мы не должны недооценивать врага.

— Ожидать мы можем от врага чего угодно. Мы это видим уже сегодня — ночью был подвергнут обстрелам Харьков. В Харьков прилетело около 10 ракет, мы это слышали своими ушами. Ракеты прилетели в центральную часть, в частности, в Шевченковский район. Частично был разрушен детский сад, а также был причинен ущерб офисным помещениям в центре Харькова. Сегодня ночь была ужасная на самом деле.

Они вымещают свою злобу, как обычно, на гражданском населении. Причем это удивительно: их войска на территории Харьковской области сейчас оказались в критической ситуации, но вместо того, чтобы наносить удары, что было бы логично, по подразделениям ВСУ, они атакуют Харьков, местные общины. Поэтому ожидать можно чего угодно.

Вопрос возможного применения Путиным ядерного оружия или организации техногенной катастрофы на ядерном объекте — Запорожской атомной электростанции, очевидно, уже становится вопросом не гипотетическим. Поэтому я, честно говоря, остерегся бы от шапкозакидывательских и слишком оптимистичных настроений. Да, безусловно, мы имеем успехи, но надо понимать, с кем мы имеем дело. Это очень опасный враг, который не остановится перед очередным нарушением правил войны.

— Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал программную статью. Он считает, что даже применение тактического ядерного оружия россиянами не остановит наше сопротивление. Каково ваше мнение на этот счет?

— Полностью согласен с этим мнением главкома.

Уже давно ждал весь украинский народ, ждали вооруженных сил Украины возможности освобождения наших территорий. Как только началось это контрнаступление, я видел, как меняются настроения, как поменялись глаза наших воинов, насколько они были мотивированы.

При этом надо понимать, что они истощены, они ведут боевые действия уже третий день подряд, люди не спали последние двое-трое суток. Если они спали, то несколько часов в условиях постоянных обстрелов, постоянного огневого контакта с противниками. И, в отличие от того, что происходит на юге, где прямого огневого контакта, стрелкового боя они почти не ведут, именно на Харьковщине очень много примеров того, что доходит даже до рукопашного или стрелкового боя.

Сегодня большое количество выстрелов из стрелкового оружия производится, мы видим, и нами, и противником. Поэтому, если мы уже переходим к ядерному сценарию, безусловно, он не сломает дух Вооруженных сил Украины, я убежден, и украинского народа. Но то, что главком говорит о возможности применения этого, это уже о многом говорит.

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