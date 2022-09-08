Карта боевых действий и оценки ISW. Контрнаступление ВСУ в Харьковской области «очень эффективно», за два дня Украина вернула 400 кв. км 8 сентября, 08:31 Украинские артиллеристы на линии фронта (Фото:Генштаб ВСУ)

Об этом в своей новой сводке по итогам 7 сентября сообщает американский Институт изучения войны.

Его специалисты констатируют, что украинские силы, вероятно, воспользовались переброской российских войск на южный фронт, чтобы провести ситуативное, «но очень эффективное контрнаступление к северо-западу от Изюма». По оценкам ISW, украинские защитники использовали тактическую внезапность, чтобы за 6−7 сентября продвинуться как минимум на 20 км вглубь удерживаемой Россией территории в восточной части Харьковской области, отбив примерно 400 кв. км территории Украины. Контратаки украинских сил в районе Изюма и Балаклеи ISW описывает как «локальные, но очень эффективные».

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Аналитики ISW также обращают внимание на атмосферу комментариев в среде российских военных блогеров, которые в «панических и удрученных тонах признали значительные успехи Украины и заявили, что украинское контрнаступление на юге может быть отвлекающим маневром от текущих усилий в Харьковской области, которые они считают главными».

Российские источники также сообщают, что армия РФ начала перебрасывать войска для подкрепления в Харьковскую область. А значит, российская группировка в этом районе, вероятно, была недостаточно укомплектована из-за предыдущих передислокаций войск РФ для поддержания усилий оккупантов по захвату Донецкой области и поддержке южного направления.

Теперь российские блоггеры обеспокоены тем, что новое украинское контрнаступление направлено ​​на то, чтобы «перерезать наземные линии коммуникаций с российскими тылами в районе Купянска и Изюма, что позволит украинским войскам изолировать российские группировки в этих районах и отвоевать большие участки территории».

«Уровень шока и откровенное обсуждение украинских успехов российскими блогерами говорит о масштабе неожиданности, достигнутой украинскими войсками, что, вероятно, успешно деморализует российские силы», — полагают аналитики ISW. Они считают «маловероятной» версию о том, что южное контрнаступление ВСУ и попытка истощить российские силы в Херсонской области является лишь уловкой для возобновления операций в Харьковской. Скорее всего, украинские силы «благоразумно воспользовались передислокацией российских войск, техники и общего оперативного фокуса РФ для начала локальных контрнаступлений по направлению к критически важным точкам в Харьковской области», — считают специалисты ISW.

Они обращают отдельное внимание на попытку российского диктатора Владимира Путина опровергнуть доклад МАГАТЭ о ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Путин заявил, что на территории ЗАЭС якобы нет российской военной техники, кроме техники Росгвардии. Однако с самого начала вторжения ее подразделения осуществляли как оккупационные функции, так и боевые действия на передовой, напоминает ISW. Поэтому признание Путиным того, что на территории АЭС находятся сотрудники Росгвардии, еще раз подтверждает, что российские силы милитаризировали свое присутствие на ЗАЭС, несмотря на постоянные отрицания со стороны России. Ранее ISW отмечала, что отчет МАГАТЭ был завуалированным осуждением действий России, замаскированным нейтральными формулировками.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:



украинские силы продолжают наносить удары по российским узлам тылового обеспечения, скоплениям живой силы и техники, транспортным сетям и пунктам управления в Херсонской области;



российские и украинские источники сообщили о « кинетической активности» ( взрывах) на севере Херсонской области, а также вдоль ее границы с Николаевской областью;

кинетической активности» взрывах) на севере Херсонской области, а также вдоль ее границы с Николаевской областью; российские войска осуществили наземные атаки к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к северо-востоку от Северска, к югу и северо-востоку от Бахмута и к северо-западу от Донецка;

российские оккупационные власти объявили 4 ноября потенциальной датой проведения « референдумов» с целью аннексии оккупированных территорий Украины.

Война России против Украины: карта боевых действий

Инфографика: ISW

Бои и наступление в Харьковской области ( район Балаклеи и Изюма): карта боевых действий

Инфографика: ISW

Бои и наступление ВСУ на юге Украины: карта боевых действий ( Херсонская, Николаевская области)

Инфографика: ISW

Бои на Донбассе: карта

Инфографика: ISW

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