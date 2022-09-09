«Мы полгода молились, чтобы вы к нам вернулись». Как жители Балаклеи встречали ВСУ — видео 9 сентября, 00:21 Украинский военнослужащий (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

Лидер организации Гонор и исполнитель главной роли в фильме Олега Сенцова Носорог Сергей Филимонов, который сейчас защищает Украину, опубликовал в Telegram видео из освобожденной Балаклеи Харьковской области.

На видео местные жители выходят из многоэтажного дома, со слезами обнимают и благодарят защитников Украины и предлагают угостить их оладьями.



«Молодцы, парни!.. Мы полгода молились, чтобы вы к нам вернулись», — говорят они.

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«Немножко позже… Вы на всякий случай посидите еще в подвале, пожалуйста, потому что могут еще быть обстрелы. Но мы уже тут», — отвечают защитники.

Вечером 8 сентября президент Владимир Зеленский опубликовал видео с украинскими военнослужащими, которые поднимают флаг Украины над Балаклеей.

Район Балаклеи, а особенно расположенный неподалеку город Изюм, являются важными логистическими узлами армии страны-террориста для снабжения наступающих на Донбассе российских сил.

В вечернем обращении глава государства рассказал, что с 1 сентября ВСУ освободили от российских оккупантов более тысячи квадратных километров территории Украины и десятки населенных пунктов.

Ранее в Генштабе подтвердили, что Вооруженные силы Украины освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области и вклинились в оборону оккупантов на 50 км.

Представитель Генштаба Алексей Громов также рассказал, что защитники Украины освободили Озерное Донецкой области, улучшили тактическое положение на Краматорском направлении и продвинулись вперед на Славянском направлении.

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