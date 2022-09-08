«Приказ выполнен». Военные доложили Зеленскому об освобождении Балаклеи 8 сентября, 21:30 Флаг Украины в Балаклее, 8 августа (Фото:via Sternenko / Telegram)

В четверг, 8 сентября, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, в котором украинские военнослужащие поднимают флаг над Балаклеей в Харьковской области.

На опубликованных кадрах видно украинских военнослужащих, которые стоят на фоне флага Украины в Балаклее, а под ногами у них — флаг России.

«Город Балаклея Харьковской области взят под контроль. Приказ выполнен. Российские войска отошли», — заявил украинский военнослужащий.

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Зеленский же в свою очередь поблагодарил украинских защитников за проделанную работу.

Ранее Вооруженные силы Украины подняли украинские флаги в ряде населенных пунктов Харьковской области, которые ранее были оккупированы россиянами. В том числе и в Балаклее.

Также Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

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