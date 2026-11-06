По данным САП, Дука давал указания Андрею Осипову по прозвищу Криминал о том, как избежать раскрытия незаконной деятельности (Фото: slidstvo.info)

Бывший сотрудник СБУ и фигурант дела Карфаген Сергей Дука помог снять арест с криптовалюты на сумму 2,4 млн USDT (2,4 млн долларов США — ред.), полученной сетью магазинов U420 от продажи наркотиков.

Об этом в пятницу, 6 ноября, в зале суда, где рассматривался вопрос о мере пресечения в отношении Сергея Дуцы, рассказал прокурор САП Николай Карась, сообщает Следствие.Инфо.

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Кроме того, Дука давал указания Андрею Осипову по прозвищу Криминал о том, как избежать разоблачения незаконной деятельности. Дука также организовывал контакты Криминала с высокопоставленными должностными лицами других правоохранительных органов, в частности с Офисом генерального прокурора.

По словам Карася, Дука и Осипов находятся в дружеских отношениях как минимум с 2022 года. Криминальные авторитеты поздравили генерала СБУ с днём рождения. А тот советовался с Осиповым по поводу определённых назначений.

Кроме того, по словам прокурора САП, Дука обеспечивал Осипову беспрепятственное передвижение по территории Украины и доступ к зданию СБУ. Людям Осипова также помогали выезжать за границу и решать вопросы, связанные с мобилизацией.

«Мы видим, как сотрудники службы безопасности непосредственно принимали соответствующие меры для того, чтобы соответствующих лиц выпустили из ТЦК. Возникает вопрос: как же так получилось, что человека сняли с учета, при том что он обладал безупречным физическим здоровьем? Я думаю, что этот вопрос риторический, и ответ лежит на поверхности», — заявил Карась.

Генерал-майор СБУ заявил, что готов сотрудничать со следствием, не собирается бежать за границу и будет отстаивать свою правоту.

Прокурор САП также продемонстрировал в суде разбитые телефоны, которые, по его словам, были изъяты в квартире Дуки и которые тот разбил топором, чтобы уничтожить улики.

Карась заявил, что генерал-майор СБУ уничтожил доказательства по уголовному делу. По его словам, детективов НАБУ в течение двух с половиной часов не допускали к проведению обыска, несмотря на наличие постановления следственного судьи. Кроме того, на детективов НАБУ и сотрудников спецназа направляли лазерные указки.

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Адвокат Дуки Юрий Сухов заявил, что сторона обвинения не предоставила доказательств того, кому принадлежат изъятые телефоны. Он предположил, что это могут быть старые устройства, либо телефон, который разбила ребёнок, либо телефоны членов семьи Дуки, в частности его матери или тещи, не имеющие отношения к делу.

«Чьи это телефоны? Может, это телефон разбила ребёнок, может, теща, она, кажется, проживает в доме. Может, мама. Может, это старые телефоны, которые к делу не имеют никакого отношения», — сказал адвокат Дуки.

6 ноября стало известно, что генерал СБУ Сергей Дука и его вооружённая охрана оказали сопротивление детективам НАБУ во время обыска. По словам прокурора САП Николая Карася, Дука в течение двух часов уничтожал вещественные доказательства, в частности телефоны, с помощью топора.

В НАБУ позже опубликовали фото уничтоженных телефонов.

Дуку задержали в среду, 4 ноября, примерно в 13:00. По словам прокурора, у следствия есть время до субботы, 7 ноября, 13:00, чтобы избрать ему меру пресечения.

Кроме того, по заявлению НАБУ было возбуждено уголовное дело по факту сопротивления детективам. Его расследует Государственное бюро расследований (ГБР).

4 ноября глава Службы безопасности Украины Александр Поклад уволил с должностей двух высокопоставленных чиновников ведомства, которые стали фигурантами расследования НАБУ в рамках операции Карфаген.

4 ноября НАБУ и САП заявили об обнаружении в ходе расследования дела «Карфаген» наркосиндиката с российским следом, который руководил сетью мошеннических колл-центров при поддержке должностных лиц Службы безопасности и Нацполиции. По данным следствия, под прикрытием правоохранителей участники преступной организации обеспечивали работу мошеннических колл-центров, продажу наркотиков, незаконное производство контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты.

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По данным источников УП и Бабель, 4 ноября антикоррупционные органы в рамках операции «Карфаген» задержали высокопоставленных сотрудников Нацполиции Владимира Ценова и Александра Демьянчука, а также основателя боксерского клуба Александра Рыбалка.

Также 4 ноября сотрудники НАБУ задержали первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ, генерала Сергея Дуку.

5 ноября НАБУ и САП объявили о предъявлении подозрения пяти участникам наркосиндиката, разоблаченного в рамках операции Карфаген, который управлял сетью мошеннических колл-центров.

5 ноября ВАКС взял Виталия Рыбалка (Боксера) под стражу без возможности внесения залога.

Также 5 ноября первому заместителю начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимиру Ценову назначили содержание под стражей на 60 дней с залогом в 15 миллионов гривен.

6 ноября Высший антикоррупционный суд взял под стражу без права освобождения под залог фигуранта операции Карфаген, заместителя начальника отдела Управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Киевской области Александра Демьянчука (Консультант).

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