Руководитель Центра политических исследований Доктрина, политолог Ярослав Божко рассказал в эфире Radio NV о новых деталях операции Карфаген : почему это не классическая коррупция, можно ли искоренить эти схемы и какой должна быть реакция.

— В рамках операции Карфаген НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, которая занималась мошенническими колл-центрами, наркотиками, похищением и избиением людей. Кроме того, участники организации обманывали украинцев и иностранцев, незаконно производили сигареты и поддельную иностранную валюту. В группу входило не менее 12 человек. По данным следствия, злоумышленники также платили взятки чиновникам Службы безопасности Украины, Офиса Генпрокурора и Национальной полиции, чтобы те прикрывали незаконный бизнес. Я бы здесь, скорее, говорил о том, что стало результатом этой операции, хотя она продолжается: мы уже имеем определенные отстранения, незаурядный общественный резонанс. Как далеко может достичь политическая реакция?

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— Здесь большой вопрос, куда уходят корни этой схемы. Тут большой вопрос, что кроме должностных лиц, которые к этому были причастны, там еще могли бы упоминаться определенные политические руководители.