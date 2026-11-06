Генерал СБУ Сергей Дука и его вооруженная охрана оказали сопротивление детективам НАБУ во время обыска. По словам прокурора САП Николая Карася, Дука в течение двух часов уничтожал вещественные доказательства, в частности телефоны, с помощью топора.

Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщили в Центре противодействия коррупции со ссылкой на выступление прокурора во время судебного заседания.

По словам Карася, детективы НАБУ прибыли в квартиру генерала СБУ в 5:30 на основании постановления следственного судьи.

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Однако при попытке провести обыск Дука и вооружённые охранники начали оказывать сопротивление правоохранителям.

Прокурор заявил, что охранники зарядили патроны в патронники оружия и направили лазерные указки на детективов НАБУ.

Это продолжалось около двух часов. В это время Дука уничтожал вещественные доказательства, в частности разбивал телефоны топором.

Карась назвал такое поведение дерзким и направленным на препятствование законным действиям НАБУ. По его словам, Дука и его охрана ссылались на постановление о принятии мер безопасности.

В то же время прокурор подчеркнул, что такое постановление не имеет большей юридической силы, чем постановление следственного судьи о проведении обыска.

Дуку задержали в среду, 4 ноября, примерно в 13:00. По словам прокурора, у следствия есть время до субботы, 7 ноября, 13:00, чтобы избрать ему меру пресечения.

Кроме того, по заявлению НАБУ было возбуждено уголовное дело по факту сопротивления детективам. Его расследует Государственное бюро расследований (ГБР).

4 ноября глава Службы безопасности Украины Александр Поклад уволил с должностей двух высокопоставленных чиновников ведомства, которые стали фигурантами расследования НАБУ в рамках операции Карфаген.

4 ноября НАБУ и САП заявили об обнаружении в ходе расследования дела «Карфаген» наркосиндиката с российским следом, который руководил сетью мошеннических колл-центров при поддержке должностных лиц Службы безопасности и Нацполиции. По данным следствия, под прикрытием правоохранителей участники преступной организации обеспечивали работу мошеннических колл-центров, продажу наркотиков, незаконное производство контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты.

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По данным источников УП и Бабель, 4 ноября антикоррупционные органы в рамках операции Карфаген задержали высокопоставленных сотрудников Нацполиции Владимира Ценова и Александра Демьянчука, а также основателя боксерского клуба Александра Рыбалка.

Также 4 ноября сотрудники НАБУ задержали первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ, генерала Сергея Дуку.

5 ноября НАБУ и САП объявили о предъявлении подозрения пяти участникам наркосиндиката, разоблаченного в рамках операции Карфаген, который управлял сетью мошеннических колл-центров.

5 ноября ВАКС взял Виталия Рыбалка (Боксера) под стражу без возможности внесения залога.

Также 5 ноября первому заместителю начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимиру Ценову назначили содержание под стражей на 60 дней с залогом в 15 миллионов гривен.

6 ноября Высший антикоррупционный суд взял под стражу без права освобождения под залог фигуранта операции Карфаген, заместителя начальника отдела Управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Киевской области Александра Демьянчука (Консультант).