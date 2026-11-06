«Это просто ни в какие ворота не лезет». Как дело Карфаген пролило свет на влияние ФСБ на топ-руководство СБУ и почему молчит Зеленский — беседа с Каленюк

6 ноября, 04:26
NV Премиум
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Генерал СБУ Сергей Дука (в центре) во время задержания сотрудниками НАБУ (Фото: DR)

Генерал СБУ Сергей Дука (в центре) во время задержания сотрудниками НАБУ (Фото: DR)

Автор: Алексей Тарасов

Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк в интервью Radio NV — о новом этапе дела Карфаген, связях наркокартеля Химпром с высокопоставленными сотрудниками СБУ и Нацполиции, влиянии ФСБ на украинских силовиков и отсутствии реакции президента Украины Владимира Зеленского.

— Новый этап расследования Карфаген, которое проводят Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура, свидетельствует о том, что украинские высокопоставленные чиновники и представители силовых структур связаны с организованной преступностью. Что бы вы отметили и какой вывод для себя сделали?

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— Главный вывод заключается в том, что высокопоставленные чиновники нереформированных правоохранительных органов сами стали частью бандитских структур — и этого наркокартеля. Они не просто крышевали, то есть закрывали глаза на преступную деятельность картеля, — они прямо, непосредственно помогали им. Помогали выявлять людей, которых картель избивал железными ломами средь бела дня.

Теги:   Интервью NV Служба безопасности Украины (СБУ) Radio NV ЦПД операция Карфаген

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