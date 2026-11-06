— Если говорить о том, чем занималась эта преступная группировка. Речь идет и о торговле наркотиками, и о подделке, например, евро, и о нападениях на людей с трубами, и, конечно, о возможном подкупе высокопоставленных чиновников, в том числе даже на уровне министров. Как ты думаешь, что выявило это расследование в отношении того, что может крышевать СБУ?

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— Мне кажется, что это одно из самых важных и крупных дел, которые реализовало НАБУ. Здесь стоит вообще начать не столько с роли СБУ, сколько с того, что такое Химпром. Это транснациональная, как мы увидели, очень хорошо организованная преступная группировка, которая все это время действовала достаточно беспрепятственно под покровительством многих правоохранительных органов, спецслужб, даже тех, которые должны были бы вести расследование.