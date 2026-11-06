«Увольнение Малюка заиграло новыми красками». Каких еще разоблачений ожидать в деле Карфаген — обозревательница Radio NV

6 ноября, 06:24
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Это еще далеко не конец истории, и в ближайшее время мы можем увидеть новые подозрения — Забелина (Фото: скриншот видео НАБУ/YouTube)

Это еще далеко не конец истории, и в ближайшее время мы можем увидеть новые подозрения — Забелина (Фото: скриншот видео НАБУ/YouTube)

Автор: Алексей Тарасов

Обозревательница Radio NV Юлия Забелина — о продолжении операции НАБУ и САП Карфаген: наркокартеле Химпром, причастности высокопоставленных сотрудников СБУ к «крышеванию» и новых фамилиях в деле.

— Если говорить о том, чем занималась эта преступная группировка. Речь идет и о торговле наркотиками, и о подделке, например, евро, и о нападениях на людей с трубами, и, конечно, о возможном подкупе высокопоставленных чиновников, в том числе даже на уровне министров. Как ты думаешь, что выявило это расследование в отношении того, что может крышевать СБУ?

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— Мне кажется, что это одно из самых важных и крупных дел, которые реализовало НАБУ. Здесь стоит вообще начать не столько с роли СБУ, сколько с того, что такое Химпром. Это транснациональная, как мы увидели, очень хорошо организованная преступная группировка, которая все это время действовала достаточно беспрепятственно под покровительством многих правоохранительных органов, спецслужб, даже тех, которые должны были бы вести расследование.

Теги:   Интервью NV Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Олег Татаров Radio NV операция Карфаген

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