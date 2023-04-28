САУ Caesar от Дании уже стали на боевое дежурство в Украине — Резников 28 апреля, 13:12 Военные и САУ Ceasar (Фото:Оперативное командование Восток)

Первые самоходные артиллерийские установки Caesar французского производства, которые Украина получила от Дании, уже заступили на боевое дежурство.



Об этом во время пресс-конференции сообщил министр обороны Алексей Резников в пятницу, 28 апреля.

Он рассказал, что в августе 2022 года Киев и Копенгаген начали проект, который сделал возможной передачу Caesar. По его словам, он был непростой и велись переговоры.

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«Дания в свое время для своих вооруженных сил заказала французские модернизированные Caesar, заплатила за это деньги, и они должны были быть на вооружении[…] Сегодня хочу вам похвастаться, заехали первые Caesar в Украину, производство Франция, но это датские Caesar, которые становятся на боевое дежурство», — заявил Резников.

Инфографика: NV

О том, что Дания передала Украине все эти свои гаубицы — 19 САУ — Минобороны сообщило 13 февраля. Дания планировала заменить их израильскими самоходными артиллерийскими установками ATMOS

10 апреля Копенгаген заявил, что передаст Киеву 100 танков Leopard 1, поставки которых начнутся летом. И.о. министра обороны Троэльс Лунд Поульсен заявил, что до конца 2023 года Дания хочет передать не менее 80. Также вместе с Нидерландами страна поставит Украине 14 танков Leopard 2.