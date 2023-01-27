Дания хочет приобрести САУ ATMOS в Израиле вместо CAESAR, которые были переданы Украине 27 января, 16:40 САУ ATMOS 2000 (Фото:Rowielip via Wikipedia)

Дания хочет заменить переданные САУ CAESAR израильскими самоходными артиллерийскими установками ATMOS.

Об этом говорится в заявлении министерства обороны Дании, сообщает Bild.

В оборонном ведомстве заявили, что на данный момент ведутся переговоры по этому вопросу.

«В настоящее время ведутся переговоры с производителем Elbit Systems о скорейших поставках артиллерийских орудий ATMOS и импульсных ракетных установок», — говорится в сообщении.

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Издание Defence Brief сообщает, что в целом Дания планирует закупить 19 установок ATMOS. Они могут нести 36 155-мм снарядов и поражать цели на расстоянии до 40 км.

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Также Дания намерена закупить восемь РСЗО PLUS, запускающих 122-мм и 160-мм реактивные снаряды с автоматической системой стрельбы. PULS может поражать цели на расстоянии до 300 км в зависимости от типа боеприпаса.

Комбинация ракетных установок PULS — это способ дополнить новые артиллерийские системы, поскольку поначалу невозможно достаточно быстро доставить артиллерию в достаточном количестве для удовлетворения оперативных потребностей.