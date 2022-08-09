«Первый звонок». Чубаров призвал россиян покинуть оккупированный Крым уже сегодня 9 августа, 20:23 Взрыв на базе в Крыму (Фото:REUTERS/Stringer)

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что россиянам, которые незаконно находятся в Крыму, необходимо покидать полуостров уже сегодня.

Так он прокомментировал взрыв на авиабазе в Новофедоровке, который произошел во вторник, 9 августа.

Он подчеркнул, что сегодняшний инцидент на авиабазе — это лишь «первый звонок».

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«Граждане России, незаконно находящиеся/поселившиеся в оккупированном РФ Крыму! Только что вы получили первый звонок, указывающий вам немедленно покинуть территорию оккупированного России Крыма. Знайте, ваше пребывание в оккупированном Крыму незаконно и преступно», — написал Чубаров.

Он призвал россиян не терять времени и уезжать из оккупированного РФ Крыма уже сегодня — выигрывает тот, кто уже сегодня пересечет мост через Керченский пролив.

Во вторник, 9 августа в оккупированном Россией Крыму прогремело несколько взрывов — по данным СМИ, в районе военного аэродрома Саки у Новофедоровки на западе Крыма. Минобороны страны-агрессора России утверждает, что причиной взрывов стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Марионетки Кремля в Крыму заявили, что в результате взрывов погиб один человек, шесть — пострадали.

Ранее программа Схемы со ссылкой на спутниковые снимки сообщала, что возле города Саки расположен один из ключевых для российской авиации аэродромов в оккупированном Крыму. Там базировался 43-й истребительный авиационный полк ВКС России, в составе которого в основном самолеты Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М.





Инфографика: НВ

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