«Первый звонок». Чубаров призвал россиян покинуть оккупированный Крым уже сегодня

9 августа, 20:23
Взрыв на базе в Крыму (Фото:REUTERS/Stringer)

Взрыв на базе в Крыму (Фото:REUTERS/Stringer)

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что россиянам, которые незаконно находятся в Крыму, необходимо покидать полуостров уже сегодня.

Так он прокомментировал взрыв на авиабазе в Новофедоровке, который произошел во вторник, 9 августа.

Он подчеркнул, что сегодняшний инцидент на авиабазе — это лишь «первый звонок».

Видео дня
Читайте также:
ВСУ нанесли удар по авиабазе в Крыму украинским оружием — NYT

«Граждане России, незаконно находящиеся/поселившиеся в оккупированном РФ Крыму! Только что вы получили первый звонок, указывающий вам немедленно покинуть территорию оккупированного России Крыма. Знайте, ваше пребывание в оккупированном Крыму незаконно и преступно», — написал Чубаров.

Он призвал россиян не терять времени и уезжать из оккупированного РФ Крыма уже сегодня — выигрывает тот, кто уже сегодня пересечет мост через Керченский пролив.

Во вторник, 9 августа в оккупированном Россией Крыму прогремело несколько взрывов — по данным СМИ, в районе военного аэродрома Саки у Новофедоровки на западе Крыма. Минобороны страны-агрессора России утверждает, что причиной взрывов стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Марионетки Кремля в Крыму заявили, что в результате взрывов погиб один человек, шесть — пострадали.

https://www.youtube.com/watch?v=zM59xHfbzJ0

Ранее программа Схемы со ссылкой на спутниковые снимки сообщала, что возле города Саки расположен один из ключевых для российской авиации аэродромов в оккупированном Крыму. Там базировался 43-й истребительный авиационный полк ВКС России, в составе которого в основном самолеты Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М.

Инфографика: НВ
Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Крым Российская агрессия Рефат Чубаров Деоккупация Крыма Война России против Украины Новофедоровка

Эксклюзивы НВ

Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Важный вывод о Китае после визита Нэнси Пелоси на Тайвань

Символическая игра мускулами Китая в знак протеста против визита Пелоси демонстрирует, что, к счастью, Китай силен, но им не управляет такой маньяк-убийца, как Путин

9 августа, 17:50
Мнения
Девелоперы еще не до конца понимают, какими будут дома с бомбоубежищами (Фото:НВ)
Никонов, Кушнир, Пилипенко /
Какими будут бомбоубежища в новых домах и вырастут ли цены на жилье — три ответа девелоперов
9 августа, 10:20
Ритейл/Недвижимость
Дэниел Фрид
Американский дипломат
Испытание на прочность. С чем сталкиваются США

Американское лидерство снова и снова сталкивается с серьезными испытаниями

9 августа, 10:00
Мнения
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X