Россия использует для авиаударов по Украине около 40 аэродромов, в том числе в Беларуси и Крыму — Схемы 22 марта, 03:18 Цей матеріал також доступний українською Учения России и Беларуси в Брестской области, 19 февраля 2022 года (Фото:Vadim Yakubyonok/Belta/Handout via REUTERS)

Российская авиация использует для авианалетов в Украине почти все подходящие для этого аэродромы Беларуси, России и оккупированного Крыма, — об этом идет речь в расследовании программы Схемы.

Журналисты изучили спутниковые снимки и пообщались с военными экспертами. По данным Схем, возле границ Украины всего около 40 аэродромов с тактической военной авиацией. При этом самолеты стратегической авиации России могут базироваться на расстоянии более 5 тысяч километров от цели.



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Инфографика: GoogleMaps/Схеми

По мнению военного эксперта Института евроатлантического сотрудничества Игоря Козия, для авиаудара по драматическому театру в Мариуполе, в котором прятались мирные жители, использовалась сверхмощная бомба, которую сбросила российская стратегическая авиация. Ближайший к Украине известный аэродром стратегической авиации — авиабаза в городе Энгельс Саратовской области. Судя по спутниковым снимкам от 6 февраля, там находятся стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС.

Аэродром Энгельс-2, Россия, 6 февраля 2022 года / Инфографика: Planet Labs Inc. / RFE/RL Graphics

Журналисты со ссылкой на экспертов сообщают, что стратегическую авиацию Россия использует редко и в основном в регионах, где оккупационные войска «сломили сопротивление украинской противовоздушной обороны». Поскольку таких территорий мало, в большинстве случаев оккупанты используют «обычную» тактическую авиацию, которая летит с территории России, Беларуси и оккупированного Крыма.

Один из ключевых для российской авиации аэродромов в оккупированном Крыму находится возле города Саки. Там базируется 43-й истребительный авиационный полк ВКС России, в составе которого в основном самолеты Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М.

Военный аэродром Саки, АР Крым, июль 2021 года / Инфографика: GoogleMaps/Схеми

На другом большом военном аэродроме в оккупированном Крыму, Бельбек, базируются Су-27, Су-27СМ, Су-30М2 и Су-27М. После реконструкции 2020 года он также может принимать стратегические бомбардировщики Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95МС. По данным ВСУ, их используют для запуска ракет с территории Черного моря, в частности, по Львовской области.

Военный аэродром Бельбек, Севастополь, АР Крым, 2020 год / Инфографика: GoogleMaps/Схеми

На военном аэродроме Морозовск в России (Ростовская область), где базируется 559-й бомбардировочный авиационный полк, стоит более 30 бомбардировщиков Су-34.

Военный аэродром Морозовск, Россия, 2021 год / Инфографика: GoogleMaps/Схеми

Российские военные аэродромы Приморско-Ахтарск и Ейск (Краснодарский край) расположены ближе всего к Мариуполю. В Приморско-Ахтарске (125−130 км до блокадного Мариуполя) обычно базируются только истребители Су-25, но в марте на аэродроме были замечены бомбардировщики Су-34. На аэродроме в Ейске (около 60 км до Мариуполя), по данным портала Military Aviation, базируется более 20 самолетов МиГ-29К. На фото со спутника видны противолодочные самолеты Ту-142 и около пяти истребителей, среди которых Су-33.

Военный аэродром Приморско-Ахтарск, Россия, 19 марта 2022 года / Инфографика: Planet Labs Inc. /RFE/RL (Graphics)

Военный аэродром Ейск, Россия, 19 марта 2022 года / Инфографика: Planet Labs Inc. / RFE/RL (Graphics)

По словам экспертов, истребители тоже могут использовать ракеты разного калибра для нанесения ударов по наземным целям, в частности, зданиям, сообщают Схемы. Часто такие самолеты используются неуправляемые ракеты.

Также российские военные активно используют для авианалетов на Украину практически все действующие аэродромы возле белорусских городов Лида, Бобруйск, Мозырь, Гомель, Лунинец, Барановичи, Брест и другие. В частности, на аэродроме Лунинец стоит по меньшей мере 20 самолетов Су-25СМ и минимум один бомбардировщик Су-34.

Аэродром Лунинец, Беларусь, 20 марта 2022 года / Инфографика: Planet Labs Inc. / RFE/RL (Graphics)

Для бомбардировки Киева, Харькова, Чернигова и других городов на севере и северо-востоке Украины Россия также использует свои аэродромы в приграничных областях, в том числе те, которые до этого использовались как транспортные — в частности, аэродром Сеща, где теперь стоят бомбардировщики Су-34.

Военно-транспортный аэродром Сеща, Россия, 2021 год / Инфографика: GoogleMaps/Схеми

По данным Воздушных сил ВСУ, Россия иногда использует даже заброшенные аэродромы или поля, например, для посадки вертолетов. Также страна-агрессор использует гражданские аэродромы.

Схемы пишут, что из-за значительных потерь Россия вынуждена менять тактику в небе на более осторожную. По словам экспертов, отдельные российские пилоты «видят, что другие не возвращаются», и не хотят лететь в Украину.

«Сейчас, по предварительным оценкам, у пилотов России от 50 до 80 часов налета в год. Хотя по стандартам НАТО должно быть около 300 часов. Но это самые опытные из тех, кто у них есть, и сейчас они фактически теряют опытнейших военных летчиков, а дальше начнут задействовать уже других, у которых даже такого опыта нет», — сказал Схемам руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 97 самолетов и 121 вертолет (по состоянию на утро 21 марта). В понедельник в Генштабе сообщили, что российские оккупанты стали реже использовать пилотируемую авиацию, а для оценки эффективности авиаударов используют оперативно-тактические беспилотники.

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